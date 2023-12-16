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Гроші для військових — скільки платять офіцерам в Україні

16 грудня 2023 09:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати військових — скільки зараз отримують офіцери
Українські захисники. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським законодавством передбачені, окрім грошового забезпечення, додаткові винагороди та надбавки для військовослужбовців. Відомо, які зараз розміри виплат в офіцерів.

Про це повідомляє видання Telegraf.

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Виплати для офіцерського складу

Згідно з постановою №168 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 28 лютого 2022 року, розмір виплат залежить від посади бійця. Зокрема, максимальну надбавку нараховують інструкторам, начальникам або керівникам.

Виплати для бійців, що працюють в офіцерському складі, коливаються в межах 25-30 тисяч гривень:

  • для керівного складу — 25 тис. гривень;
  • інструкторсько-викладацького складу:

- особам на посадах інструкторсько-викладацького складу (тимчасове виконання обов’язків) циклових комісій (цикли, відділення, групи підготовки) (типи кафедри у вищих військових навчальних закладах) — 25 тис. гривень;

- особам на посадах інструкторсько-викладацького складу (тимчасове виконання обов’язків за посадами) навчальних підрозділів (навчальні взводи, навчальні роти (батареї), відділи, відділення, навчальні курси, школи); особам на посадах начальників/заступників, керівників/заступників циклових комісій (груп підготовки) — 30 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, юристи пояснили, на які виплати мають право українські військовослужбовці, яких вивели поза штат. Зокрема, таке може статися у випадку бойового поранення.

Раніше ми писали про закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Згідно з ним, збережеться фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо.

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