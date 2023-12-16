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Деньги для военных — сколько платят офицерам в Украине

16 декабря 2023 09:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты военных — сколько сейчас получают офицеры
Украинские защитники. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским законодательством предусмотрены, кроме денежного довольствия, дополнительные вознаграждения и надбавки для военнослужащих. Известно, какие сейчас размеры выплат у офицеров.

Об этом сообщает издание Telegraf.

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Выплаты для офицерского состава

Согласно постановлению №168 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины" от 28 февраля 2022 года, размер выплат зависит от должности бойца. В частности, максимальную прибавку начисляют инструкторам, начальникам или руководителям.

Выплаты для бойцов, работающих в офицерском составе, колеблются в пределах 25-30 тысяч гривен:

  • для руководящего состава — 25 тыс. гривен;
  • инструкторско-преподавательского состава:

- лицам на должностях инструкторско-преподавательского состава (временное исполнение обязанностей) цикловых комиссий (циклы, отделения, группы подготовки) (типы кафедры в высших военных учебных заведениях) — 25 тыс. гривен;

- лицам на должностях инструкторско-преподавательского состава (временное исполнение обязанностей по должностям) учебных подразделений (учебные взводы, учебные роты (батареи), отделы, отделения, учебные курсы, школы); лицам в должностях начальников/заместителей, руководителей/заместителей цикловых комиссий (групп подготовки) — 30 тыс. гривен.

Что еще следует знать

Напомним, юристы объяснили, на какие выплаты имеют право украинские военнослужащие, выведенные за штат. В частности, это может произойти в случае боевого ранения.

Ранее мы писали о законе об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Согласно ему, сохранится финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести.

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