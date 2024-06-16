Допомога при народженні дитини в Україні — скільки платять у 2024 році

Співробітниця клініки тримає немовля. Фото: УНІАН

Незважаючи на війну, в Україні продовжують надавати підтримку сім'ям з маленькими дітьми. Кожна родина, після народження дитини, має право на два види фінансової допомоги: одноразову виплату та суму в розмірі 41 тисячі гривень, яка надається протягом трьох років. Крім того, держава забезпечує новоспечених батьків "пакунком малюка", що містить необхідні речі для догляду за новонародженими та їхніми матерями.

Новини.LIVE дізналися, яку фінансову допомогу надає держава після народження дитини та як оформити виплати.

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Фінансова допомога при народженні дитини

Згідно з законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на отримання допомоги має один із батьків або опікун, який постійно проживає разом з дитиною. Хоча одноразова допомога виплачується опікуну, ці кошти вважаються власністю дитини.

Сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень і виплачується у два етапи:

Одноразова виплата в розмірі 10 320 гривень. Решта суми виплачується рівними частинами протягом 36 місяців, щомісяця по 860 гривень.

Як подати заявку на виплати

Для того щоб подати заявку на отримання допомоги можна скористатися онлайн та офлайн послугами. Онлайн заявку можна заповнити через комплексну послугу "єМалятко" на порталі "Дія" або у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Також можна звернутися до органу соціального захисту населення або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

При зверненні за отриманням допомоги батьки повинні підписати відповідну заяву та надати пакет необхідних документів, а саме:

Паспорт одного з батьків або інший документ, що посвідчує особу.

Реєстраційний номер обліку платника податків та обов'язкового соціального страхування (РНОКПП).

Довідка про реєстрацію місця проживання (якщо є ID-картка).

Свідоцтво про народження дитини.

Номер банківського рахунку для отримання соціальних виплат.

Рішення суду про встановлення опіки (у разі потреби).

Документи, що підтверджують народження дитини (у разі, якщо дитина народилася за межами України).

Яку ще допомогу можна отримати після народження дитини

Сім'я також може отримати від держави "пакунок малюка", який включає необхідні речі для догляду за немовлям і їхніми матерями. Цей набір, відомий як бебі-бокс, містить:

одяг для немовлят;

пелюшки;

підгузки;

ковдра;

матрац;

розвивальний килимок;

іграшки;

засоби для догляду та гігієни.

"Пакунок малюка" видається кожній народженій дитині, незалежно від матеріального стану сім'ї. Крім того, батьки мають можливість вибрати грошову компенсацію у розмірі 7 689 гривень замість бебі-боксу.

Як отримати "пакунок малюка"

Для отримання бебі-боксу потрібно звернутися до уповноваженого працівника пологового будинку. У разі неможливості отримати "пакунок малюка" у пологовому будинку, необхідно протягом 30 календарних днів:

звернутися до управління соціального захисту або ЦНАП;

надіслати заяву з необхідними документами поштою до управління соціального захисту райдержадміністрації;

скористатись послугою "єМалятко".

Що ще варто знати

Нагадаємо, для покращення матеріального стану багатодітних сімей та забезпечення належних умов для виховання дітей держава передбачає щомісячну допомогу на третю і кожну наступну дитину. У 2024 році доступні різні види виплат для багатодітних родин.

Ми також писали, що українці у 2024 році можуть отримати кошти на путівку до дитячого табору за державною програмою "єОздоровлення". В уряді опублікували покрокову інструкцію, як скористатися послугою.