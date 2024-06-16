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Деньги на детей-2024 — сколько платят за первого ребенка и как получить выплаты

16 июня 2024 12:17
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Ирина Шпак
редактор
Помощь при рождении ребенка в Украине — сколько платят в 2024 году
Сотрудница клиники держит младенца. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на войну, в Украине продолжают оказывать поддержку семьям с маленькими детьми. Каждая семья, после рождения ребенка, имеет право на два вида финансовой помощи: одноразовую выплату и сумму в размере 41 тысяч гривен, которая предоставляется в течение трех лет. Кроме того, государство обеспечивает новоиспеченных родителей "пакунком малюка", содержащим необходимые вещи по уходу за новорожденными и их матерями.

Новини.LIVE узнали, какую финансовую помощь оказывает государство после рождения ребенка и как оформить выплаты.

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Финансовая помощь при рождении ребенка

Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", право на получение помощи имеет один из родителей или опекун, постоянно проживающий вместе с ребенком. Хотя единовременная помощь выплачивается опекуну, эти средства считаются собственностью ребенка.

Сумма пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен и выплачивается в два этапа:

  1. Единовременная выплата в размере 10 320 гривен.
  2. Остальные суммы выплачиваются равными частями в течение 36 месяцев, ежемесячно по 860 гривен.

Как подать заявку на выплаты

Для того чтобы подать заявку на получение помощи, можно воспользоваться онлайн и оффлайн услугами. Онлайн заявку можно заполнить через комплексную услугу "єМалятко" на портале "Дія" или в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики. Также можно обратиться в орган социальной защиты населения или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

При обращении за получением помощи родители должны подписать соответствующее заявление и предоставить пакет необходимых документов, а именно:

  • Паспорт одного из родителей или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Регистрационный номер учета налогоплательщика и обязательного социального страхования (РНОКПП).
  • Справка о регистрации места проживания (если есть ID-карта).
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Номер банковского счета для получения социальных выплат.
  • Решение суда об установлении опеки (при необходимости).
  • Документы, подтверждающие рождение ребенка (в случае, если ребенок родился за пределами Украины).

Какую помощь можно получить после рождения ребенка

Семья также может получить от государства "пакунок малюка", который включает необходимые вещи для ухода за младенцем и их матерями. Этот набор, известный как бэби-бокс, содержит:

  • одежда для новорожденных;
  • пеленки;
  • подгузники;
  • одеяло;
  • матрас;
  • развивающий коврик;
  • игрушки;
  • средства для ухода и гигиены.

"Пакунок малюка" выдается каждому родившемуся ребенку, независимо от материального состояния семьи. Кроме того, родители имеют возможность выбрать денежную компенсацию в размере 7 689 гривен вместо бэби-бокса.

Как получить "пакунок малюка"

Для получения бэби-бокса нужно обратиться к уполномоченному работнику роддома. В случае невозможности получить "пакунок малюка" в роддоме, необходимо в течение 30 календарных дней:

  • обратиться в управление социальной защиты или ЦНАП;
  • прислать заявление с необходимыми документами по почте в управление социальной защиты райгосадминистрации;
  • воспользоваться услугой "єМалятко".

Что еще стоит знать

Напомним, для улучшения материального положения многодетных семей и обеспечения надлежащих условий для воспитания детей государство предусматривает ежемесячное пособие на третьего и каждого последующего ребенка. В 2024 году доступны различные виды выплат для многодетных семей.

Мы также писали, что украинцы в 2024 году могут получить средства на путевку в детский лагерь по государственной программе "єОздоровлення". В правительстве опубликовали пошаговую инструкцию, как пользоваться услугой.

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