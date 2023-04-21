Грошова допомога для військових — які суми та кому доплачують

Військовослужбовці ЗСУ під час війни в Україні. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В українському законодавстві передбачені випадки, коли військові можуть претендувати на одноразову допомогу. Зокрема, гарантуються соцзахист та фінансові виплати у разі поранення, каліцтва чи отримання інвалідності унаслідок поранення під час проходження служби в армії.

Механізм призначення і виплати грошової допомоги прописані в урядовій Постанові № 975.

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Хто має право на виплати

Якщо військові отримали інвалідність під час служби, сума виплати залежатиме від групи інвалідності. Обсяг виплати за початкове встановлення інвалідності прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму. Цього року це 2 684 гривень.

Якщо інвалідність військового, окрім строкової служби, настала через поранення чи захворювання під час виконання службових обов'язків (чи встановлення інвалідності після звільнення зі служби із цих причин). Допомогу виплачують у розмірі:

400-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, — у разі встановлення інвалідності першої групи (1,073 млн грн);

300-кратний прожитковий мінімум — другої групи (805,2 тис. грн);

250-кратний прожитковий мінімум — третьої групи (671 тис. грн).

Виплати військовим, окрім строкової служби, якщо інвалідність виникла під час проходження служби чи внаслідок захворювання, чи встановлено інвалідність не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби або після закінчення тримісячного строку, проте через захворювання чи нещасного випадку під час проходження зазначеної служби, нараховують в обсязі:

120-кратний прожитковий мінімум — перша група (322 тис. грн);

90-кратний прожитковий мінімум — друга група (241,5 тис. грн);

70-кратний прожитковий мінімум — третя група (187,8 тис. грн).

Для строковиків чи резервістів, інвалідність яких виникла через поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, чи не пізніше як через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, проте через захворювання чи нещасного випадку, що мали місце у період строкової служби, проходження таких зборів, служби у військовому резерві, допомогу виплачують у таких обсягах:

322 тис. грн — для першої групи інвалідності;

241,5 тис. грн — для другої групи інвалідності;

187,8 тис. грн — для третьої групи інвалідності.

Якщо військові частково втрачають працездатність, проте не встановлюють інвалідність, то обсяг одноразової допомоги залежатиме від ступеня втрати працездатності, який встановлює МСЕК. Обсяг виплати визначають у відсотках:

від 70-кратного прожиткового мінімуму (187,8 тис. грн): військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;

від 50-кратного прожиткового мінімуму (134,5 тис. грн): військовослужбовцеві строкової військової служби, а також особі, звільненій строковій військовій службі, яка частково втратила працездатність із зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі строкової військової служби;

від 50-кратного прожиткового мінімуму (134,5 тис. грн): військовозобов'язаному чи резервісту, призваному на навчальні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму чи каліцтво), захворювання під час виконання обов'язків військової служби чи служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності під час проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов'язків служби у резерві.

Куди звертатися за виплатами

Для отримання одноразової грошової допомоги, необхідно подати документи у структурні підрозділи держорганів — для діючих військових це військова частина, де вони проходять службу. Для звільнених зі служби — регіональний центр комплектування та соцпідтримки за місцем проживання/реєстрації.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає повернення військовослужбовцям додаткової винагороди шляхом встановлення стелі оплати праці держпрацівникам. Обмежити зарплатню планують до рівня 10 мінімальних заробітних плат, тобто 67 тисяч гривень.