Денежная помощь для военных — какие суммы и кому доплачивают

Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.

Механизм назначения и выплаты денежной помощи прописаны в правительственном постановлении №975.

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Кто имеет право на выплаты

Если военные получили инвалидность во время службы, сумма выплат будет зависеть от группы инвалидности. Объем выплаты за первоначальное установление инвалидности привязан к размеру прожиточного минимума. В этом году это 2684 гривен.

Если инвалидность военного, кроме срочной службы, наступила из-за ранения или заболевания при исполнении служебных обязанностей (или установления инвалидности после увольнения со службы по этим причинам). Помощь выплачивают в размере:

400-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность, — в случае установления инвалидности первой группы (1,073 млн грн);

300-кратный прожиточный минимум второй группы (805,2 тыс. грн);

250-кратный прожиточный минимум — третьей группы (671 тыс. грн).

Выплаты военным, кроме срочной службы, если инвалидность возникла во время прохождения службы или вследствие заболевания, или установлена инвалидность не позднее чем через три месяца после увольнения со службы или по истечении трехмесячного срока, однако из-за заболевания или несчастного случая во время прохождения указанной службы, начисляют в объеме:

120-кратный прожиточный минимум — первая группа (322 тыс. грн);

90-кратный прожиточный минимум — вторая группа (241,5 тыс. грн);

70-кратный прожиточный минимум — третья группа (187,8 тыс. грн).

Для срочников или резервистов, инвалидность которых возникла из-за ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве, не позднее чем через три месяца после увольнения со службы, окончания собрания, прохождения службы в военном резерве, однако из-за заболевания или несчастного случая, имевших место в период срочной службы, прохождения таких сборов, службы в военном резерве, пособие выплачивается в следующих объемах:

322 тыс. грн — для первой группы инвалидности;

241,5 тыс. грн — для второй группы инвалидности;

187,8 тыс. грн — для третьей группы инвалидности.

Если военные частично теряют трудоспособность, однако не устанавливают инвалидность, то объем единовременного пособия будет зависеть от степени потери трудоспособности, устанавливаемой МСЭК. Объем выплаты определяют в процентах:

от 70-кратного прожиточного минимума (187,8 тыс. грн): военнослужащему, получившему ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения им обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично потерявшему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы;

от 50-кратного прожиточного минимума (134,5 тыс. грн): военнослужащему срочной военной службы, а также лицу, уволенному со срочной военной службы, частично потерявшему трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения со срочной военной службы службы;

от 50-кратного прожиточного минимума (134,5 тыс. грн): военнообязанному или резервисту, призванному на учебные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, получившего ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время выполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности во время прохождения собрания или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания такого собрания или выполнения резервистом обязанностей службы в резерве.

Куда обращаться за выплатами

Для получения единовременной денежной помощи необходимо подать документы в структурные подразделения госорганов — для действующих военных это воинская часть, где они проходят службу. Для уволенных — региональный центр комплектования и соцподдержки по месту жительства/регистрации.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возвращение военнослужащим дополнительного вознаграждения путем установления потолка оплаты труда госработникам. Ограничить зарплату планируют до уровня 10 минимальных заработных плат, то есть 67 тысяч гривен.