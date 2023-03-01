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Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

1 березня 2023 06:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Виплати військовим у 2023: чи впорається Україна
Причина запровадження нового порядку виплат — економія коштів державного бюджета
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Основна причина запровадження нового порядку виплат — економія коштів державного бюджета. Іншими словами, в державній кишені не вистачає на всіх грошей. А грошей потрібно що далі, то більше. Про це публічно заявляв міністр оборони Олексій Резніков, за даними якого особовий склад Збройних сил України сягає наразі близько мільйона осіб.

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"Війна тягнеться, пішов другий рік, у нас багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати. Бюджетні спроможності у нас мінус по відношенню до того, скільки ми заробляємо", — пояснював Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Не враховуючи колосальні об’єми фінансової допомоги від зовнішніх партнерів, оплачувати війну Україна має виключно за рахунок внутрішніх ресурсів. Джерелом яких виступає в першу чергу державний бюджет.

Скільки коштує Україні армія

В 2022 році Україна витратила з державного бюджета на оборону та національну безпеку, включно з витратами на правоохоронців та судову владу, 1,59 трлн гривень. Це склало 58,6% від усіх витрат бюджету.

Основна стаття оборонних видатків — грошове забезпечення військовослужбовців. В 2022 році на оплату праці та нарахування на заробітну плату в секторі безпеки та оборони, включно з судами і правоохоронцями, з держбюджету було витрачено 931,8 млрд гривень. До слова, в 2021 році на ці цілі з держбюджету було витрачено 198,3 млрд гривень. Отже в перший рік війни витрати на зарплати збільшились майже вп’ятеро.

В 2023 році, як не дивно, держава планує витратити на сектор оборони і безпеки значно менше, ніж в перший рік війни. Зокрема, за статтею "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" закладено фінансування на 2023 рік в об’ємі 494,2 млрд гривень. Це при тому, що в 2022 році було профінансовано 857,5 млрд гривень. Отже, зменшення фінансування лише за цією статтею видатків має скласти понад 360 млрд гривень.

Фінансування Національної гвардії та Держприкордонслужби теж скоротилося. У 2023 році в бюджет заклали відповідно на 53,9% та 52,5% менше коштів, ніж витратили в 2022 році. 

В 2022 році витрати держбюджета на Збройні Сили, Нацгвардію та Держприкордонслужбу склали понад 1,021 трлн гривень, левову частку з яких становили виплати військовим. А в 2023 році на фінансування цих структур в бюджеті заклали 570,92 млрд гривень, що на 451 млрд гривень менше.

ЗСУ
Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Це, звичайно, не означає, що скорочення бюджетних видатків пов’язане з новим порядком виплат грошових надбавок військовослужбовцям. Також це ніяким чином не свідчить про те, що скорочення виплат було заплановане ще минулого року в процесі формування бюджета на 2023 рік.

Чи зекономить держава на виплатах військовим

Об’єми фактичних виплат військовим — інформація досить чутлива. Офіційних даних немає. Їх не публікує ні Міністерство оборони, ні Міністерство фінансів. Воно й зрозуміло — війна. 

Відмовились коментувати це питання і всі експерти, до яких звернулась редакція Новини.LIVE.

А проте можна припустити, що потенційна бюджетна економія від нового порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям зовсім не очевидна. Тому може бути декілька причин.

По-перше, в Україні триває мобілізація, продовжують комплектуватися нові військові формування, що вимагатиме додаткового фінансування.

Поряд зі зменшенням об’єму доплат військовослужбовцям в розмірі 30 тис. гривень з 1 лютого відбулось підвищення розмірів мінімального грошового забезпечення, що також потребуватиме додаткового фінансування з бюджета.

На жаль, українська армія зазнає втрат. І держава продовжує виконувати свої зобов’язання перед своїми захисниками, виплачуючи по 100 тис. гривень пораненим бійцям і по 15 млн гривень сім’ям загиблих Героїв.

Все це колосальні кошти, які держава має віднаходити з внутрішніх джерел. 

Прогнозувати подальший перебіг воєнних дій наразі точно неможливо. Відповідно, складно планувати витрати державного бюджета. Швидше за все, головний кошторис держави протягом року буде неодноразово переглядатись в сторону збільшення видаткової частини, як це було минулого року. Тому, судячи з усього, оптимізація порядку виплат військовослужбовцям був лише питанням часу.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

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