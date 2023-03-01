Виплати військовим у 2023: чи впорається Україна

Причина запровадження нового порядку виплат — економія коштів державного бюджета

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Основна причина запровадження нового порядку виплат — економія коштів державного бюджета. Іншими словами, в державній кишені не вистачає на всіх грошей. А грошей потрібно що далі, то більше. Про це публічно заявляв міністр оборони Олексій Резніков, за даними якого особовий склад Збройних сил України сягає наразі близько мільйона осіб.

"Війна тягнеться, пішов другий рік, у нас багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати. Бюджетні спроможності у нас мінус по відношенню до того, скільки ми заробляємо", — пояснював Олексій Резніков.

Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Не враховуючи колосальні об’єми фінансової допомоги від зовнішніх партнерів, оплачувати війну Україна має виключно за рахунок внутрішніх ресурсів. Джерелом яких виступає в першу чергу державний бюджет.

Скільки коштує Україні армія

В 2022 році Україна витратила з державного бюджета на оборону та національну безпеку, включно з витратами на правоохоронців та судову владу, 1,59 трлн гривень. Це склало 58,6% від усіх витрат бюджету.

Основна стаття оборонних видатків — грошове забезпечення військовослужбовців. В 2022 році на оплату праці та нарахування на заробітну плату в секторі безпеки та оборони, включно з судами і правоохоронцями, з держбюджету було витрачено 931,8 млрд гривень. До слова, в 2021 році на ці цілі з держбюджету було витрачено 198,3 млрд гривень. Отже в перший рік війни витрати на зарплати збільшились майже вп’ятеро.

В 2023 році, як не дивно, держава планує витратити на сектор оборони і безпеки значно менше, ніж в перший рік війни. Зокрема, за статтею "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" закладено фінансування на 2023 рік в об’ємі 494,2 млрд гривень. Це при тому, що в 2022 році було профінансовано 857,5 млрд гривень. Отже, зменшення фінансування лише за цією статтею видатків має скласти понад 360 млрд гривень.

Фінансування Національної гвардії та Держприкордонслужби теж скоротилося. У 2023 році в бюджет заклали відповідно на 53,9% та 52,5% менше коштів, ніж витратили в 2022 році.

В 2022 році витрати держбюджета на Збройні Сили, Нацгвардію та Держприкордонслужбу склали понад 1,021 трлн гривень, левову частку з яких становили виплати військовим. А в 2023 році на фінансування цих структур в бюджеті заклали 570,92 млрд гривень, що на 451 млрд гривень менше.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Це, звичайно, не означає, що скорочення бюджетних видатків пов’язане з новим порядком виплат грошових надбавок військовослужбовцям. Також це ніяким чином не свідчить про те, що скорочення виплат було заплановане ще минулого року в процесі формування бюджета на 2023 рік.

Чи зекономить держава на виплатах військовим

Об’єми фактичних виплат військовим — інформація досить чутлива. Офіційних даних немає. Їх не публікує ні Міністерство оборони, ні Міністерство фінансів. Воно й зрозуміло — війна.

Відмовились коментувати це питання і всі експерти, до яких звернулась редакція Новини.LIVE.

А проте можна припустити, що потенційна бюджетна економія від нового порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям зовсім не очевидна. Тому може бути декілька причин.

По-перше, в Україні триває мобілізація, продовжують комплектуватися нові військові формування, що вимагатиме додаткового фінансування.

Поряд зі зменшенням об’єму доплат військовослужбовцям в розмірі 30 тис. гривень з 1 лютого відбулось підвищення розмірів мінімального грошового забезпечення, що також потребуватиме додаткового фінансування з бюджета.

На жаль, українська армія зазнає втрат. І держава продовжує виконувати свої зобов’язання перед своїми захисниками, виплачуючи по 100 тис. гривень пораненим бійцям і по 15 млн гривень сім’ям загиблих Героїв.

Все це колосальні кошти, які держава має віднаходити з внутрішніх джерел.

Прогнозувати подальший перебіг воєнних дій наразі точно неможливо. Відповідно, складно планувати витрати державного бюджета. Швидше за все, головний кошторис держави протягом року буде неодноразово переглядатись в сторону збільшення видаткової частини, як це було минулого року. Тому, судячи з усього, оптимізація порядку виплат військовослужбовцям був лише питанням часу.

Фото: REUTERS/Marko Djurica