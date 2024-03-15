Матеріальна допомога українцям — кому і де виплачують по 3,6 тис. грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть зареєструватися на нову грошову допомогу від благодійного фонду "Солідар Свісс Україна" за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія). Він виплатить кожному по 3,6 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє Громадська організація "Вісь".

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Як зазначають в організації, здійснити реєстрацію на грошову допомогу можуть громадяни, які підпадають під п'ять вимог:

мають статус внутрішньо переміщеної особи (отриманий після 24.02.2022 року); зареєстровані та проживають у Вінницькій області та у м. Вінниця; мають підтверджену інвалідність першої чи другої групи (зокрема, діти з інвалідністю); не отримували фінансову допомогу та не реєструвались на отримання від міжнародних фондів останні три місяці; переїхали з однієї з областей:

Луганської;

Донецької;

Харківської;

Сумської;

Чернігівської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Одеської;

Київської;

Миколаївської;

Запорізької;

Полтавської;

Києва.

Розмір виплат та як подати заявку

За правилами, фонд виплачує по 3,6 тис. гривень на місяць для кожного члена родини упродовж трьох місяців. Загалом одна людина може отримати 10,8 тис. гривень. У холодний сезон надається також дотація на підготовку до зими до 26 тис. гривень на родину.

Зараз триває реєстрація на допомогу у населених пунктах Вінницької області. Зокрема, зібрали заявки в Уланівській громаді. Найближча реєстрація запланована у Жмеринській та Барській громадах.

"Якщо ви відповідаєте цим критеріям, очікуйте на інформацію про майбутні реєстрації. Грошову допомогу отримують всі, хто входять в домогосподарство зареєстрованої особи", — зазначають в організації.

Дізнатися деталі щодо реєстрації можна, зателефонувавши за номерами:

066 100 90 64;

068 797 31 61.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам втратили громадяни, які не належать до категорії найбільш вразливих. Однак у Міністерстві соціальної політики пропонують змінити правила, розширивши перелік таких осіб.

Також в Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.