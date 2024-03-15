Допомога ВПО — Мінсоцполітики пропонує змінити правила

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Із березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) втратили громадяни, які не належать до категорії найбільш вразливих. Однак у Міністерстві соціальної політики пропонують змінити правила, розширивши перелік таких осіб.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Що пропонують змінити в допомозі ВПО

Як зазначається, Мінсоцполітики пропонує розширити список категорій офіційних переселенців, які отримуватимуть допомогу на проживання. Окрім того, хочуть подовжити терміни прийняття заяв від громадян на таку допомогу.

Зокрема, планують надати таке право:

дітям, які влаштовані в родини патронатного вихователя;

дітям, тимчасово влаштованим до родини родичів, знайомих, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (якщо середньомісячний загальний дохід на одного отримувача не перевищує 9,45 тис. грн);

людям, старшим за 55 років;

людям з інвалідністю третьої групи (якщо дохід на одного отримувача не вищий 9,45 тис. грн);

людям, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, якій потрібен догляд, до шести років;

людям з тяжкими формами хвороб, у яких немає інвалідності;

родинам, де є діти до 18 років чи до 23 років, які є студентами денної/дуальної форми навчання в навчальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Щодо тривалості прийому заяв на перепризначення допомоги для ВПО, то період пропонують продовжити до 30 квітня поточного року.

Що змінилось у виплатах для ВПО з березня

Уряд цьогоріч вирішив згорнути широку підтримку переселенців, змінивши загальний принцип виплати допомоги. Згідно з новою постановою № 709, у березні для розрахунку братимуть сукупний дохід всіх членів такої родини.

Також автоматично продовжили нарахування виплат тільки вразливим категоріям громадян. А саме:

людям з інвалідністю першої чи другої групи;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

тяжкохворим дітям;

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

батькам-вихователям та прийомним батькам;

пенсіонерам, які мають пенсію меншу за 9,44 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше юристи перелічили випадки, коли внутрішньо переміщені особи мають право повторно оформити виплати на проживання. Відновити отримання допомоги можуть далеко не всі.

Також ми писали, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснило щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб, які живуть в інтернатних закладах. Вони мають право на допомогу від держави.