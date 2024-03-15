Материальная помощь украинцам — кому и где выплачивают по 3,6 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут зарегистрироваться на новую денежную помощь от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает Общественная организация "Вісь".

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Как отмечают в организации, осуществить регистрацию на денежную помощь могут граждане, подпадающие под пять требований:

имеют статус внутренне перемещенного лица (получен после 24.02.2022 года); зарегистрированы и проживают в Винницкой области и в Виннице; имеют подтвержденную инвалидность первой или второй группы (в частности, дети с инвалидностью); не получали финансовую помощь и не регистрировались на получение от международных фондов за последние три месяца; переехали из одной из областей:

Луганской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Одесской;

Киевской;

Николаевской;

Запорожской;

Полтавской;

Киев.

Размер выплат и как подать заявку

По правилам, фонд выплачивает по 3,6 тыс. гривен в месяц для каждого члена семьи в течение трех месяцев. В общей сложности один человек может получить 10,8 тыс. гривен. В холодный сезон предоставляется дотация на подготовку к зиме до 26 тыс. гривен на семью.

Сейчас идет регистрация на помощь в населенных пунктах Винницкой области. В частности, собрали заявки в Улановской громаде. Ближайшая регистрация запланирована в Жмеринской и Барской громаде.

"Если вы отвечаете этим критериям, ожидайте информации о будущих регистрацияї. Денежную помощь получают все лица, входящие в домохозяйство зарегистрированного", — отмечают в организации.

Узнать детали относительно регистрации можно, позвонив по номерам:

066 100 90 64;

068 797 31 61.

Что еще стоит знать

Напомним, с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.