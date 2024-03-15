Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Денежная помощь в 3,6 тыс. грн — кто и где может получить arrow

Денежная помощь в 3,6 тыс. грн — кто и где может получить

15 марта 2024 12:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Материальная помощь украинцам — кому и где выплачивают по 3,6 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Некоторые украинцы могут зарегистрироваться на новую денежную помощь от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает Общественная организация "Вісь".

Читайте также:

Кто и где может оформить денежную помощь

Как отмечают в организации, осуществить регистрацию на денежную помощь могут граждане, подпадающие под пять требований:

  1. имеют статус внутренне перемещенного лица (получен после 24.02.2022 года);
  2. зарегистрированы и проживают в Винницкой области и в Виннице;
  3. имеют подтвержденную инвалидность первой или второй группы (в частности, дети с инвалидностью);
  4. не получали финансовую помощь и не регистрировались на получение от международных фондов за последние три месяца;
  5. переехали из одной из областей:
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Полтавской;
  • Киев.

Размер выплат и как подать заявку

По правилам, фонд выплачивает по 3,6 тыс. гривен в месяц для каждого члена семьи в течение трех месяцев. В общей сложности один человек может получить 10,8 тыс. гривен. В холодный сезон предоставляется дотация на подготовку к зиме до 26 тыс. гривен на семью.

Сейчас идет регистрация на помощь в населенных пунктах Винницкой области. В частности, собрали заявки в Улановской громаде. Ближайшая регистрация запланирована в Жмеринской и Барской громаде.

"Если вы отвечаете этим критериям, ожидайте информации о будущих регистрацияї. Денежную помощь получают все лица, входящие в домохозяйство зарегистрированного", — отмечают в организации.

Узнать детали относительно регистрации можно, позвонив по номерам:

  • 066 100 90 64;
  • 068 797 31 61.

Что еще стоит знать

Напомним, с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

финансовая помощь
материальная помощь
финансы
деньги
помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне