Материальная помощь украинцам — кому и где выплачивают по 3,6 тыс. грн

Денежная помощь в 3,6 тыс. грн — кто и где может получить
Некоторые украинцы могут зарегистрироваться на новую денежную помощь от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщает Общественная организация "Вісь".
Кто и где может оформить денежную помощь
Как отмечают в организации, осуществить регистрацию на денежную помощь могут граждане, подпадающие под пять требований:
- имеют статус внутренне перемещенного лица (получен после 24.02.2022 года);
- зарегистрированы и проживают в Винницкой области и в Виннице;
- имеют подтвержденную инвалидность первой или второй группы (в частности, дети с инвалидностью);
- не получали финансовую помощь и не регистрировались на получение от международных фондов за последние три месяца;
- переехали из одной из областей:
- Луганской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Киевской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Киев.
Размер выплат и как подать заявку
По правилам, фонд выплачивает по 3,6 тыс. гривен в месяц для каждого члена семьи в течение трех месяцев. В общей сложности один человек может получить 10,8 тыс. гривен. В холодный сезон предоставляется дотация на подготовку к зиме до 26 тыс. гривен на семью.
Сейчас идет регистрация на помощь в населенных пунктах Винницкой области. В частности, собрали заявки в Улановской громаде. Ближайшая регистрация запланирована в Жмеринской и Барской громаде.
"Если вы отвечаете этим критериям, ожидайте информации о будущих регистрацияї. Денежную помощь получают все лица, входящие в домохозяйство зарегистрированного", — отмечают в организации.
Узнать детали относительно регистрации можно, позвонив по номерам:
- 066 100 90 64;
- 068 797 31 61.
Что еще стоит знать
Напомним, с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.
Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.
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