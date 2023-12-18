Денежные выплаты военным — к чему готовиться в 2024 году

Военнослужащие ВСУ. Фото: 36-я отдельная бригада морской пехоты

В 2024 году в Украине выплаты военнослужащим формируются на основе зарплат и различных премий, в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также определяется местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.

Об этом рассказали Факты.

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Некоторым военнослужащим могут начисляться дополнительные выплаты за выполнение конкретных задач, выслугу лет и степень. Сумма выплат для украинских военных в 2024 году будет определяться несколькими ключевыми факторами, такими как должность, воинское звание, род войск и место службы.

Минимальные выплаты военным в 2024 году

Минимальные размеры денежного довольствия в 2024 году будут следующими:

Срочники получат 20 000 гривен.

Зарплата солдат будет составлять 13 000 гривен.

Мобилизированные военные будут получать не менее 33 000 гривен.

Дополнительные выплаты

Правительство также установило дополнительные денежные выплаты, которые остаются неизменными. К примеру:

30 000 гривен для военнослужащих, участвующих в мобилизации.

50 000 гривен для защитников, выполняющих спецзадания на передовой.

100 000 гривен для служащих, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение в результате полученных травм или контузий во время службы.

Дополнительные выплаты предусмотрены для военных, получивших инвалидность из-за военных действий, в зависимости от времени и причин увечья, определяя размер выплаты в пределах 70–120 прожиточных минимумов или 250–400 прожиточных минимумов соответственно.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.