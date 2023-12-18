Денежные выплаты военным — к чему готовиться в 2024 году
В 2024 году в Украине выплаты военнослужащим формируются на основе зарплат и различных премий, в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также определяется местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.
Об этом рассказали Факты.
Какими будут денежные выплаты для военнослужащих в Украине и каким образом будет определяться их объем
Некоторым военнослужащим могут начисляться дополнительные выплаты за выполнение конкретных задач, выслугу лет и степень. Сумма выплат для украинских военных в 2024 году будет определяться несколькими ключевыми факторами, такими как должность, воинское звание, род войск и место службы.
Минимальные выплаты военным в 2024 году
Минимальные размеры денежного довольствия в 2024 году будут следующими:
- Срочники получат 20 000 гривен.
- Зарплата солдат будет составлять 13 000 гривен.
- Мобилизированные военные будут получать не менее 33 000 гривен.
Дополнительные выплаты
Правительство также установило дополнительные денежные выплаты, которые остаются неизменными. К примеру:
- 30 000 гривен для военнослужащих, участвующих в мобилизации.
- 50 000 гривен для защитников, выполняющих спецзадания на передовой.
- 100 000 гривен для служащих, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение в результате полученных травм или контузий во время службы.
Дополнительные выплаты предусмотрены для военных, получивших инвалидность из-за военных действий, в зависимости от времени и причин увечья, определяя размер выплаты в пределах 70–120 прожиточных минимумов или 250–400 прожиточных минимумов соответственно.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Таким образом, сохраняется финансовая помощь для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен или пропавших без вести. В частности, сюда входят и компенсации за ранения военных во время службы.
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