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Hugo Boss продает свой российский бизнес

24 апреля 2024 17:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Hugo Boss продает бизнес в России
Магазин Hugo Boss. Фото: росСМИ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Компания Hugo Boss заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса оптовому партнеру Stockmann. Таким образом, германский дом моды прекращает свое присутствие в России.

Об этом сообщает Reuters.

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Hugo Boss вместе с многочисленными другими брендами прекратила свою деятельность в розничном сегменте рынка в России вскоре после начала вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года. Кроме того компания приостановила свое присутствие в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.

Правительственная комиссия России по продаже зарубежных активов утвердила соглашение, предусматривающее сохранение всех рабочих мест, сообщают российские СМИ. Финансовые условия сделки Hugo Boss не были раскрыты. Россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50%.

"В результате соглашения Hugo Boss больше не будет представлена в России под своим собственным юридическим лицом", — говорится в заявлении компании.

Ожидается, что сделка будет окончательно заключена в третьем квартале этого года.

Hugo Boss отказались работать в РФ

Немецкая компания-производитель одежды Hugo Boss остановила все продажи в России в ответ на агрессию против Украины. Магазины в РФ были закрыты в начале марта 2022 года.

"Из-за продолжающегося конфликта компания Hugo Boss решила временно приостановить собственную розничную торговлю в России", — говорится в сообщении .

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Hugo Boss закрыли магазины в России в начале 2022 года. Источник: twitter.com/HUGOBOSS

Что еще стоит знать

Напомним, Chanel, вероятно, может окончательно выйти из российского рынка. Французский бренд в РФ начал вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети.

Мы также писали, что после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории РФ. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий. Мы ведали, какие компании и организации выходят с русского рынка.

санкции против России
одежда
бизнес
война в Украине
Россия

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