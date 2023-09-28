Як енергетичний терор РФ вплинув на українську економіку: приголомшливий прогноз НБУ
Вплив дефіциту електроенергії на економіку виявився значно меншим, ніж очікувалося. Національний банк прогнозує, що у IV кварталі 2023 року — І кварталі 2024 року дефіцит електроенергії не перевищуватиме 5%.
Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час форуму Forbes Ukraine "Енергія бізнесу".
Як обстріли енергооб'єктів вплинули на українську економіку
Шабан пояснив, що вплив дефіциту електроенергії на економіку виявився значно меншим, ніж очікувалося з двох причин:
1) цьому посприяла вища стійкість енергосистеми. За оцінками НБУ, завдяки швидким ремонтам та теплій погоді фактичний дефіцит у першому кварталі становив 15%, що вдвічі менше, ніж припускалося в січневому макропрогнозі;
2) бізнес та населення виявилися значно стійкішими до відключень електроенергії, зокрема з огляду на закупівлю обладнання для забезпечення енергоавтономності.
Національний банк прогнозує, що у IV кварталі 2023 року – І кварталі 2024 року дефіцит електроенергії не перевищуватиме 5%.
"НБУ очікує меншого стримуючого ефекту енергодефіциту на економічну активність, ніж минулого року, зокрема завдяки налагодженому імпорту електроенергії. Однак триває підготовка до можливих жорсткіших умов в енергетиці", — заявив Шабан.
Нагадаємо, що для відновлення енергетичної інфраструктури Укренерго залучило мільярд доларів від західних партнерів, однак цього не достатньо. Для цілковитого відновлення ще потрібно кілька сотень мільйонів.