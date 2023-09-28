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Як енергетичний терор РФ вплинув на українську економіку: приголомшливий прогноз НБУ

28 вересня 2023 14:28
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Як енергетичний терор РФ вплинув на українську економіку: приголомшливий прогноз НБУ
Заступник Голови НБУ Олексій Шабан. Фото: facebook/NationalBankOfUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вплив дефіциту електроенергії на економіку виявився значно меншим, ніж очікувалося. Національний банк прогнозує, що у IV кварталі 2023 року — І кварталі 2024 року дефіцит електроенергії не перевищуватиме 5%. 

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час форуму Forbes Ukraine "Енергія бізнесу".

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Шабан пояснив, що вплив дефіциту електроенергії на економіку виявився значно меншим, ніж очікувалося з двох причин:

1) цьому посприяла вища стійкість енергосистеми. За оцінками НБУ, завдяки швидким ремонтам та теплій погоді фактичний дефіцит у першому кварталі становив 15%, що вдвічі менше, ніж припускалося в січневому макропрогнозі;

2) бізнес та населення виявилися значно стійкішими до відключень електроенергії, зокрема з огляду на закупівлю обладнання для забезпечення енергоавтономності.

Національний банк прогнозує, що у IV кварталі 2023 року – І кварталі 2024 року дефіцит електроенергії не перевищуватиме 5%. 

"НБУ очікує меншого стримуючого ефекту енергодефіциту на економічну активність, ніж минулого року, зокрема завдяки налагодженому імпорту електроенергії. Однак триває підготовка до можливих жорсткіших умов в енергетиці", — заявив Шабан. 

Нагадаємо, що для відновлення енергетичної інфраструктури Укренерго залучило мільярд доларів від західних партнерів, однак цього не достатньо. Для цілковитого відновлення ще потрібно кілька сотень мільйонів.

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