Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Как энергетический террор РФ повлиял на украинскую экономику: потрясающий прогноз НБУ arrow

Как энергетический террор РФ повлиял на украинскую экономику: потрясающий прогноз НБУ

28 сентября 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как энергетический террор РФ повлиял на украинскую экономику: потрясающий прогноз НБУ
Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан. Фото: facebook/NationalBankOfUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Влияние дефицита электроэнергии на экономику оказалось значительно меньше, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что в IV квартале 2023 года — I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время форума Forbes Ukraine "Энергия бизнеса".

Читайте также:

Как обстрелы энергообъектов повлияли на украинскую экономику

Шабан объяснил, что влияние дефицита электроэнергии на экономику оказалось значительно меньше, чем ожидалось по двум причинам:

1) этому способствовала более высокая устойчивость энергосистемы. По оценкам НБУ, благодаря быстрым ремонтам и теплой погоде фактический дефицит в первом квартале составил 15%, что вдвое меньше, чем предполагалось в январском макропрогнозе;

2) бизнес и население оказались значительно более устойчивыми к отключениям электроэнергии, в частности, учитывая закупку оборудования для обеспечения энергоавтономности.

Национальный банк прогнозирует, что в IV квартале 2023 — I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%.

"НБУ ожидает меньшего сдерживающего эффекта энергодефицита на экономическую активность, чем в прошлом году, в частности, благодаря налаженному импорту электроэнергии. Однако продолжается подготовка к возможным более жестким условиям в энергетике", — заявил Шабан.

Напомним, что для восстановления энергетической инфраструктуры Укрэнерго привлекло миллиард долларов от западных партнеров, однако этого недостаточно. Для полного восстановления еще нужно несколько сотен миллионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз