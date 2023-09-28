Как энергетический террор РФ повлиял на украинскую экономику: потрясающий прогноз НБУ

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан. Фото: facebook/NationalBankOfUkraine

Влияние дефицита электроэнергии на экономику оказалось значительно меньше, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что в IV квартале 2023 года — I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время форума Forbes Ukraine "Энергия бизнеса".

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Шабан объяснил, что влияние дефицита электроэнергии на экономику оказалось значительно меньше, чем ожидалось по двум причинам:

1) этому способствовала более высокая устойчивость энергосистемы. По оценкам НБУ, благодаря быстрым ремонтам и теплой погоде фактический дефицит в первом квартале составил 15%, что вдвое меньше, чем предполагалось в январском макропрогнозе;

2) бизнес и население оказались значительно более устойчивыми к отключениям электроэнергии, в частности, учитывая закупку оборудования для обеспечения энергоавтономности.

Национальный банк прогнозирует, что в IV квартале 2023 — I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%.

"НБУ ожидает меньшего сдерживающего эффекта энергодефицита на экономическую активность, чем в прошлом году, в частности, благодаря налаженному импорту электроэнергии. Однако продолжается подготовка к возможным более жестким условиям в энергетике", — заявил Шабан.

Напомним, что для восстановления энергетической инфраструктуры Укрэнерго привлекло миллиард долларов от западных партнеров, однако этого недостаточно. Для полного восстановления еще нужно несколько сотен миллионов.