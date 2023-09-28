Как энергетический террор РФ повлиял на украинскую экономику: потрясающий прогноз НБУ
Влияние дефицита электроэнергии на экономику оказалось значительно меньше, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что в IV квартале 2023 года — I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время форума Forbes Ukraine "Энергия бизнеса".
Как обстрелы энергообъектов повлияли на украинскую экономику
Шабан объяснил, что влияние дефицита электроэнергии на экономику оказалось значительно меньше, чем ожидалось по двум причинам:
1) этому способствовала более высокая устойчивость энергосистемы. По оценкам НБУ, благодаря быстрым ремонтам и теплой погоде фактический дефицит в первом квартале составил 15%, что вдвое меньше, чем предполагалось в январском макропрогнозе;
2) бизнес и население оказались значительно более устойчивыми к отключениям электроэнергии, в частности, учитывая закупку оборудования для обеспечения энергоавтономности.
Национальный банк прогнозирует, что в IV квартале 2023 — I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%.
"НБУ ожидает меньшего сдерживающего эффекта энергодефицита на экономическую активность, чем в прошлом году, в частности, благодаря налаженному импорту электроэнергии. Однако продолжается подготовка к возможным более жестким условиям в энергетике", — заявил Шабан.
Напомним, что для восстановления энергетической инфраструктуры Укрэнерго привлекло миллиард долларов от западных партнеров, однако этого недостаточно. Для полного восстановления еще нужно несколько сотен миллионов.