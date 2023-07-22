Як отримати виплату 100 тис. грн за поранення на фронті

Евакуація пораненого бійця. Фото: facebook.com/80brigade

Держава пообіцяла виплачувати пораненим військовим бойові 100 тисяч гривень. Постраждалим потрібно знати процес отримання документів та алгоритм дій.

Юристи Василь Кісіль і партнери розповіли для NV, на що першочергово потрібно звертати увагу.

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Виплати за поранення

Бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць пообіцяли виплачувати пораненим військовим, навіть якщо вони за кордоном.

Поради юристів:

переконайтесь, що командир військової частини зробив запис про поранення у журналі бойових дій;

не пишіть рапорт про відмову від евакуації;

з моменту поранення та до закінчення лікування не можна вживати алкоголь та наркотики, адже це підстава для позбавлення виплати;

якщо ви повністю вилікувались та повернулися до військової частини, однак ще не проходили ВЛК — не пишіть рапорт про прибуття по закінчення лікування. Юристи кажуть, що спочатку потрібно пройти військово-лікарську комісію;

отримайте від командира військової частини довідку про обставини травми до проходження ВЛК;

не порушуйте режим лікування та не уникайте ВЛК;

прослідкуйте, щоб вашу постанову військово-лікарської комісії про причинний зв’язок поранення із захистом Батьківщини отримав командир військової частини;

після лікування не можна самостійно їхати додому, навіть якщо ви ще потребуєте відновлення. Юристи кажуть, що це можна робити, якщо командир військової частини надав відпустку на підставі ВЛК;

просіть оригінальний примірник або завірену копію будь-яких документів, які оформлюються стосовно вас. Це допоможе при отриманні статусу УБД або інвалідності.

Нагадаємо, в уряді розповіли, що триває виплата грошової допомоги від Фонду Шептицького для жінок, які побували у полоні. Зокрема, днями гроші отримали ще кілька десятків звільнених українок.

Також ми писали, що українські військові можуть розраховувати на державні виплати у разі поранення під час війни. Розмір сум залежить від характеру та тяжкості травмування.