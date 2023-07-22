Как получить выплату 100 тыс. грн за ранение на фронте

Эвакуация раненого бойца. Фото: facebook.com/80brigade

Государство пообещало выплачивать раненым военным боевые 100 тысяч гривен. Пострадавшим следует знать процесс получения документов и алгоритм действий.

Юристы Василий Кисиль и партнеры рассказали для NV, на что в первую очередь нужно обращать внимание.

Читайте также:

Выплаты за ранение

Боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц пообещали выплачивать раненым военным, даже если они за границей.

Советы юристов:

Убедитесь, что командир воинской части сделал запись о ранениях в журнале боевых действий;

не пишите рапорт об отказе от эвакуации;

с момента ранения и до окончания лечения нельзя употреблять алкоголь и наркотики, ведь это основание для изъятия выплаты;

если вы полностью вылечились и вернулись в воинскую часть, однако еще не проходили ВВК — не пишите рапорт о прибытии по окончании лечения. Юристы говорят, что сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию;

получите от командира воинской части справку об обстоятельствах травмы до прохождения ВВК;

не нарушайте режим лечения и не избегайте ВВК;

проследите, чтобы ваше постановление военно-врачебной комиссии о причинной связи ранения с защитой Родины получил командир воинской части;

после лечения нельзя самостоятельно ехать домой, даже если вы еще нуждаетесь в восстановлении. Юристы говорят, что это можно делать, если командир воинской части предоставил отпуск на основании ВВК;

просите оригинальный экземпляр или заверенную копию любых документов, оформляемых по отношению к вам. Это поможет при получении статуса УБД или инвалидности.

Напомним, в правительстве рассказали, что продолжается выплата денежной помощи от Фонда Шептицкого для побывавших в плену женщин. В частности, на днях деньги получили еще несколько десятков освобожденных украинок.

Также мы писали, что украинские военные могут рассчитывать на государственные выплаты в случае ранения во время войны. Размер сумм зависит от характера и тяжести травмы.