Как получить выплату 100 тыс. грн за ранение на фронте
Государство пообещало выплачивать раненым военным боевые 100 тысяч гривен. Пострадавшим следует знать процесс получения документов и алгоритм действий.
Юристы Василий Кисиль и партнеры рассказали для NV, на что в первую очередь нужно обращать внимание.
Выплаты за ранение
Боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц пообещали выплачивать раненым военным, даже если они за границей.
Советы юристов:
- Убедитесь, что командир воинской части сделал запись о ранениях в журнале боевых действий;
- не пишите рапорт об отказе от эвакуации;
- с момента ранения и до окончания лечения нельзя употреблять алкоголь и наркотики, ведь это основание для изъятия выплаты;
- если вы полностью вылечились и вернулись в воинскую часть, однако еще не проходили ВВК — не пишите рапорт о прибытии по окончании лечения. Юристы говорят, что сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию;
- получите от командира воинской части справку об обстоятельствах травмы до прохождения ВВК;
- не нарушайте режим лечения и не избегайте ВВК;
- проследите, чтобы ваше постановление военно-врачебной комиссии о причинной связи ранения с защитой Родины получил командир воинской части;
- после лечения нельзя самостоятельно ехать домой, даже если вы еще нуждаетесь в восстановлении. Юристы говорят, что это можно делать, если командир воинской части предоставил отпуск на основании ВВК;
- просите оригинальный экземпляр или заверенную копию любых документов, оформляемых по отношению к вам. Это поможет при получении статуса УБД или инвалидности.
Напомним, в правительстве рассказали, что продолжается выплата денежной помощи от Фонда Шептицкого для побывавших в плену женщин. В частности, на днях деньги получили еще несколько десятков освобожденных украинок.
Также мы писали, что украинские военные могут рассчитывать на государственные выплаты в случае ранения во время войны. Размер сумм зависит от характера и тяжести травмы.