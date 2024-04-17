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Як покращити ситуацію з податковими перевірками — в Раді бізнес-омбудсмена розповіли деталі

17 квітня 2024 12:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Раді бізнес-омбудсмена розповіли, як покращити ситуацію з бізнес-перевірками
Бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Раді бізнес-омбудсмена вважають, що для того аби змінити ситуацію з податковими перевірками, доцільно створювати не "клуб білого бізнесу" для обраних, а вирівнювати поле гри для усіх підприємців. Насамперед потрібно змінювати підхід до податкових перевірок.

Про це бізнес-омбудсмен Роман Ващук сказав під час презентації результатів власного розслідування Ради бізнес-омбудсмена щодо феномену податкових перевірок в Медіацентрі "Україна — Укрінформ".

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"Треба вирівнювати поле гри для всіх бізнесів. Потрібно змінювати підхід, а не створювати резервацію для обраних", — сказав він.

Ващук зазначив, що з поверненням податкових перевірок, саме вони стали у фокусі роботи Ради бізнес-омбудсмена. За його словами досить часто податкові органи вбачають платників податків радше як потенційних порушників. Звісно це не може не викликати пересторогу і з боку бізнесу. За проведеним опитуванням Радою бізнес-омбудсмена, рівень довіри бізнесу в контексті податкових перевірок до регіональних податкових органів складає 13,3%, а до центрального апарату ДПС 18,9%. Це не є загальнодержавним опитуванням, однак все ж є певним показником ставлення бізнесу до податкових органів.

"Як мало би бути — це сервісність податкових органів задля приросту добровільних надходжень. Також це можливість виправити мимовільні помилки для справних платників податків. Фокус перевірок має бути націлений на порушників із злочинним умислом", — акцентував Ващук.

Як покращити ситуацію з податковими перевірками

За даними Ради бізнес-омбудсмена, у середньому упродовж 2017-2021 років податкові перевірки у 74% випадків (за винятком камеральних) завершувалися складанням актів, а в 2022-2023 роках цей показник зріс до 85%. За 7 років річна сума донарахувань зросла з 34 млрд гривень у 2017 році до 90 млрд гривень у 2021 році та до 75 млрд гривень у 2023 році. Проте рівень узгоджень у 2017-2023 роках коливався від 23% (2021) до 64% (2017), а бюджетних надходжень — від 4% (2023) до 16% (2017).

Ващук пояснив, що в цьому випадку питання може полягати не тільки в ДПС, але і в перевантажених судах, що їх ДПС засипає повторними апеляціями та касаціями.

Водночас в Раді бізнес-омбудсмена вважають, що для врегулювання та покращення ситуації з податковими перевірками варто вжити певних кроків, які можуть мати суттєвий позитивний вплив.

Так, ідеї Ради полягають у наступному:

  • Дотриманні принципів справедливого та розсудливого правозастосування;
  • Впровадження принципу "Спершу консультування";
  • Посилення ролі юридичних департаментів на етапі проведення податкової перевірки;
  • Впровадження альтернативних методів вирішення спорів;
  • Розробка цільових та амбітних КРІ (зокрема для оцінювання наслідків судового розгляду);
  • Збільшення прозорості інформації для платників і суспільства;
  • Постійний зворотний зв’язок від підприємців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба підготувала кілька нових сервісів для українського бізнесу. Онлайн послуги доступні у застосунку "Моя податкова".

Ми також повідомляли, що місцевій владі Харкова дозволили звільняти міський бізнес від податків. Це допоможе знизити податкове навантаження.

податки
Роман Ващук
бізнес-омбудсмен
бізнес
Український бізнес
перевірки

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