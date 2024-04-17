В Совете бизнес-омбудсмена рассказали, как улучшить ситуацию с бизнес-проверками

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

В Совете бизнес-омбудсмена считают, что для того, чтобы изменить ситуацию с налоговыми проверками, целесообразно создавать не "клуб белого бизнеса" для избранных, а выравнивать поле игры для всех предпринимателей. Прежде всего, нужно менять подход к налоговым проверкам.

Об этом бизнес-омбудсмен Роман Ващук сказал во время презентации результатов собственного расследования Совета бизнес-омбудсмена по феномену налоговых проверок в Медиацентре "Україна — Укрінформ".

Читайте также:

"Нужно выравнивать поле игры для всех бизнесов. Нужно менять подход, а не создавать резервацию для избранных", — сказал он.

Ващук отметил, что с возвратом налоговых проверок именно они стали в фокусе работы Совета бизнес-омбудсмена. По его словам, довольно часто налоговые органы видят налогоплательщиков скорее как потенциальных нарушителей. Конечно, это не может не вызывать предостережения и со стороны бизнеса. По проведенному опросу Советом бизнес-омбудсмена, уровень доверия бизнеса в контексте налоговых проверок в региональные налоговые органы составляет 13,3%, а в центральный аппарат ГНС 18,9%. Это не общегосударственный опрос, однако все же является определенным показателем отношения бизнеса к налоговым органам.

"Как должно быть — это сервисность налоговых органов для прироста добровольных поступлений. Также это возможность исправить непроизвольные ошибки для исправных налогоплательщиков. Фокус проверок должен быть нацелен на нарушителей с преступным умыслом", — акцентировал Ващук.

Как улучшить ситуацию с налоговыми проверками

По данным Совета бизнес-омбудсмена, в среднем за 2017-2021 годы налоговые проверки в 74% случаев (за исключением камеральных) завершались составлением актов, а в 2022-2023 годах этот показатель возрос до 85%. За 7 лет годовая сумма доначислений выросла с 34 млрд гривен в 2017 году до 90 млрд гривен в 2021 году и до 75 млрд гривен в 2023 году. Однако уровень согласований в 2017-2023 годах колебался от 23% (2021) до 64% (2017), а бюджетные поступления — от 4% (2023) до 16% (2017).

Ващук пояснил, что в этом случае вопрос может заключаться не только в ГНС, но и в перегруженных судах, которые ДПС засыпает повторными апелляциями и кассациями.

В то же время в Совете бизнес-омбудсмена считают, что для урегулирования и улучшения ситуации с налоговыми проверками следует предпринять определенные шаги, которые могут оказать существенное положительное влияние.

Да, идеи Совета заключаются в следующем:

Соблюдение принципов справедливого и благоразумного правоприменения;

Внедрение принципа "Сначала консультирование";

усиление роли юридических департаментов на этапе проведения налоговой проверки;

внедрение альтернативных методов разрешения споров;

Разработка целевых и амбициозных КРИ (в частности, для оценки последствий судебного разбирательства);

Увеличение прозрачности информации для плательщиков и общества;

Постоянная обратная связь от предпринимателей.

Что еще стоит знать

Напомним, что Государственная налоговая служба подготовила несколько новых сервисов для украинского бизнеса. Онлайн услуги доступны в приложении "Моя налоговая".

Мы также сообщали, что местным властям Харькова разрешили освобождать городской бизнес от налогов. Это поможет снизить налоговую нагрузку.