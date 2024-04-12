Бізнес отримав нові онлайн-сервіси у застосунку Моя податкова

Мобільний телефон у руці. Фото: Freepik

Державна податкова служба підготувала кілька нових сервісів для українського бізнесу. Онлайн послуги доступні у застосунку "Моя податкова".

Про це інформує пресцентр ДПС.

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Нові сервіси у застосунку "Моя податкова"

У пресслужбі зазначають, що фізособи-підприємці (ФОП) отримають доступ до низки нових сервісів у спеціальному мобільному застосунку.

Зокрема, у розділі "Мої дані" з'явився розділ "Мій ФОП". У ньому підприємці зможуть ознайомитися з інформацією про реєстрацію ФОП та деталями спрощеної системи оподаткування.

У застосунку можна передавати податкові декларації платників єдиного податку. Для цього слід зайти у розділ "Послуги" для фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування першої-третьої груп.

Через застосунок ФОП можуть сплачувати податки. Це можна зробити у сервісі "Стан розрахунків з бюджетом" в розділі "Послуги".

Як зауважують у ДПС, станом на початок квітня 2024 року близько 70 тис. громадян користуються застосунком "Моя податкова", отримуючи податкові послуги прямо у власному смартфоні.

Джерело: ДПС

Інші ініціативи Податкової служби

Днями ДПС запустила у тестовому режимі проєкт з інформування платників податків про наявність та необхідність сплати заборгованості.

Триватиме така ініціатива три місяці. Метою є підвищення рівня обізнаності платників податків про наявність у них боргів, спонукання до їх погашення.

Також тимчасово звільнили від оподаткування фізосіб-підприємців, яких було мобілізовано. Вони можуть не сплачувати під час воєнного стану:

податки на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

єдиний соціальний внесок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські ветерани та внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн

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