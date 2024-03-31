Гральний бізнес — скільки заробляють Телеграм-канали України на рекламі казино

Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE

Згідно з дослідженням аналітичної компанії InMind, 72% українців читають новини у Телеграм-каналах, найпопулярнішим серед яких вважається "Труха" з 2,6 мільйона підписників. Основний заробіток цього та інших каналів-мільйонників в Україні становить реклама.

Новини.LIVE дізналися, скільки на рекламі казино заробляють популярні Телеграм-канали України.

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Скільки гральний бізнес платить за рекламу у Телеграм

Нещодавно у ЗМІ піднялася хвиля обурення через "епідемію" ігроманії в українському суспільстві. Військовий Павло Петриченко підняв цю тему, наголосивши, що лудоманії в Україні сприяла легалізація казино, а також реклама азартних ігор.

У популярних Телеграм-каналах часто можна помітити приховану рекламу онлайн-казино. Йдеться про повідомлення стосовно матеріальної допомоги армії, а також рекламні колаборації, спрямовані на просування грального бізнесу. Охоплення однієї публікації у таких каналах, наприклад у "Трухи", доходить до мільйона читачів. Тому для великого бізнесу, зокрема для грального, Телеграм — ідеальний майданчик для реклами.

Джерело: скриншот

Джерело: скриншот

Джерело: скриншот 1 / 3

За даними дослідження Інституту масової інформації (ІМІ) за 2023 рік, рекламу грального бізнесу найчастіше розміщують "Труха", "Реальна Війна | Україна", "Инсайдер UA", "Україна Online: Політика, новини", "Батальйон "Монако", "Украина сейчас", "Телеграмна служба новин – Україна" та "Реальний Київ | Україна". Здебільшого вони рекламують Favbet та Cosmolot, значно менше замовних постів від Pin-up та Slots City.

Вартість однієї рекламної публікації онлайн-казино у каналів-мільйонників варіюється від 2 до 4 тисяч доларів. Але іноді ціна за таку рекламу може становити до 10 тисяч доларів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка стосується обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів протягом дня. Глава держави підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Ми також писали, що голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев виступив із вимогою ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). У своїй заяві він висловив серйозні застереження щодо роботи цієї комісії та наголосив на необхідності вживання радикальних заходів.