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Как работают Телеграм-каналы Украины и сколько зарабатывают на игорном бизнесе

31 марта 2024 13:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Игорный бизнес — сколько зарабатывают Телеграм-каналы Украины на рекламе казино
Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Согласно исследованию аналитической компании InMind, 72% украинцев читают новости в Телеграм-каналах, самым популярным среди которых считается "Труха" с 2,6 миллиона подписчиков. Основной заработок этого и других каналов-миллионников в Украине составляет реклама.

Новини.LIVE узнали, сколько на рекламе казино зарабатывают популярные телеграм-каналы Украины.

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Недавно в СМИ поднялась волна возмущения из-за "эпидемии" игромании в украинском обществе. Военный Павел Петриченко поднял эту тему, отметив, что лудомании в Украине способствовала легализация казино, а также реклама азартных игр.

В популярных телеграм-каналах часто можно заметить скрытую рекламу онлайн-казино. Речь идет о публикациях о материальной помощи армии, а также рекламных коллаборациях, направленных на продвижение игорного бизнеса. Охват одной публикации в таких каналах, например в "Трухе", доходит до миллиона читателей. Поэтому для крупного бизнеса, в частности для игорного, Телеграм — идеальная площадка для рекламы.

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По данным исследования Института массовой информации (ИМИ) за 2023 год, рекламу игорного бизнеса чаще всего размещают  "Труха", "Реальна Війна | Україна", "Инсайдер UA", "Україна Online: Політика, новини", "Батальйон "Монако", "Украина сейчас", "Телеграмна служба новин – Україна" и "Реальный Київ | Україна". В основном они рекламируют Favbet и Cosmolot, гораздо меньше заказных постов от Pin-up и Slots City.

Стоимость одной рекламной публикации онлайн-казино у каналов-миллионников варьируется от 2 до 4 тысяч долларов. Но иногда цена за такую рекламу может составить до 10 тысяч долларов.

Что еще нужно знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов в течение дня. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть вопрос правительства.

Мы также писали, что глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниил Гетманцев выступил с требованием ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В своем заявлении он высказал серьезные оговорки относительно работы этой комиссии и отметил необходимость принятия радикальных мер.

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