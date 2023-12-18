Як скоротити зростання боргів на балансуючому ринку — відповідь Укренерго

Платіжки за електроенергію. Фото: УНІАН

Напередодні Новогу року українці назбирали борги на електроенергію. Утім, формування переліку споживачів, яких можна відключати від електропостачання допоможе зменшити нарощуванння на балансуючому ринку.

Відповідну заяву зробив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Як вирішуватимуть проблему з накопиченням боргів

Як зазначили в "Укренерго", щоб вирішити проблему накопичення боргів потрібно, щоб в енергетиці не було 5,5 тис. споживачів, які можуть споживати електроенергію безкоштовно.

"З такою кількістю споживачів і потужністю споживання в середньому 200 мегават, в середньому в певні години доби, ми ніколи не збалансуємо цю ситуацію", — зауважив Кудрицький.

Для вирішення проблеми зробили вже перший етап.

"Необхідно визначити вичерпний список споживачів, які будуть захищені й яких дійсно не можна відключати від електропостачання. Електроенергія їм може постачатись за допомогою державної підтримки. Всіх інших можна, треба відключати. Тобто мати можливість всіх інших відключати. Тоді у нас масштаб проблеми зменшиться, за нашими оцінками, у декілька разів. Це може бути у 4-5 разів. І сповільниться або припиниться нарощування боргів на ринку", — пояснив Кудрицький.

Там додали, що згодом можна буде зайнятися проблемою погашення боргів, які вже існують.

Нагадаємо, в Україні зміниться тариф на послуги передавання електроенергії та диспетчерського управління для бізнесу у 2024 році. Відомо, як це вплине на простих споживачів та компанії.