Тарифи у 2024 році зміняться — хто платитиме більше

Гроші в руках. Фото: РБК-України

В Україні зміниться тариф на послуги передавання електроенергії та диспетчерського управління для бізнесу у 2024 році. Відомо, як це вплине на простих споживачів та компанії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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Згідно з рішенням Національної комісії з тарифів, ціни для Укренерго на послуги передавання електроенергії та диспетчерського управління підвищаться на 9% до такого рівня:

528,57 грн/мВт-год — за передачу електричної енергії;

104,57 грн/мВт-год — за диспетчерське управління.

Тариф на передачу електроенергії визначає вартість її транспортування магістральними мережами і, в головно, покриває витрати Укренерго на виконання обов’язків, які покладені державою.

Тарифом на диспетчеризацію покриваються витрати на балансування енергосистеми, а також закупівлю резервів та допоміжних послуг.

Як нові ціни вплинуть на споживачів

В Укренерго запевняють, що підвищення цін не позначиться на вартості електроенергії для побутових споживачів.

Натомість для бізнесу та промисловості підвищиться незначно. Вартість електроенергії зросте на 1-2% або 0,10 грн/кВт-год.

Однак, як зазначили в Укрметалургпромі, рішення про підвищення тарифів все ж негативно позначиться на підприємствах. Там стверджують, що Укренерго як державний монополіст могло б домовитися про реструктуризацію боргів, а не перекладати фінансовий тягар на підприємства України.

Компанії не матимуть змоги стримувати собівартість, програють конкуренцію та почнуть закриватися. Особливо це торкнеться бізнесу в енергоємних сферах — електрометалургії, металургії, хімії.

​"Якщо кінцевий споживач не зможе платити, ми програємо конкуренцію імпортній продукції, і підприємства просто закриються. Зараз багато середніх підприємств, які рахують кожну копійку, їх зайве підвищення тарифів на електроенергію виштовхне за межі рентабельності", — наголосили в Укрметалургпромі.

Що ще варто знати

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньо-будинкових мереж.

Також ми писали, що на українському ринку електроенергії чергові зміни. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оновила граничні ціни.