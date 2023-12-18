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Как сократить рост долгов на балансирующем рынке — ответ Укрэнерго

18 декабря 2023 04:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Как сократить рост долгов на балансирующем рынке — ответ Укрэнерго
Платеж за электроэнергию. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В канун Нового года украинцы насобирали долги на электроэнергию. Впрочем, формирование перечня потребителей, которых можно отключать от электроснабжения, поможет уменьшить наращивание на балансирующем рынке.

Соответствующее заявление сделал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Как решать проблему с накоплением долгов

Как отметили в "Укрэнерго", чтобы решить проблему накопления долгов, нужно, чтобы в энергетике не было 5,5 тыс. потребителей, которые могут потреблять электроэнергию бесплатно.

"С таким количеством потребителей и мощностью потребления в среднем 200 мегаватт, в среднем в определенные часы суток мы никогда не сбалансируем эту ситуацию", — отметил Кудрицкий.

Для решения проблемы сделали первый этап.

"Необходимо определить исчерпывающий список потребителей, которые будут защищены и которых действительно нельзя отключать от электроснабжения. Электроэнергия им может поставляться с помощью государственной поддержки. Всех остальных можно, надо отключать. То есть иметь возможность всех других отключать. Тогда у нас масштаб проблемы уменьшится. нашими оценками, в несколько раз. Это может быть в 4-5 раз. И замедлится или прекратится наращивание долгов на рынке" , — пояснил Кудрицкий.

Там добавили, что впоследствии можно будет заняться проблемой погашения уже существующих долгов.

Напомним, в Украине изменится тариф на услуги передачи электроэнергии и диспетчерского управления для бизнеса в 2024 году. Понятно, как это воздействует на обычных потребителей и компании.

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