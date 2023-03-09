Як Україні відбудувати свою енергетику після війни

Війна завдала значних збитків енергетичній системі України

Війна росії проти України завдала значних збитків енергетичній системі України та світовим енергетичним ринкам. Українська енергетична інфраструктура значно пошкоджена, Україна наразі не контролює деякі генеруючі потужності.

Водночас будь-яка криза несе нові можливості, стверджують співавтори книги "Відновлення України: принципи та політика", підготовленої міжнародним колективом авторів в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR), — Тетяна Дерюгіна (Університет Іллінойсу), Олександр Кравченкo (партнер McKinzey & Co) та Мар Реджан (Північно-західний університет).

Стратегічне планування та зміна політики

Щоб енергетичний сектор України в майбутньому був стійким та успішним, потрібне стратегічне планування та зміна політики, вважають експерти.

У короткостроковій перспективі (під час війни та одразу після неї) пріоритетом України має бути підвищення енергетичної безпеки. Для цього потрібно посилити зв’язки з європейськими електричними та газовими мережами, усунувши вузькі місця в існуючих електромережах та об’єднавши українську розгалужену мережу газогонів із європейськими терміналами зрідженого природного газу.

Україна також має заохочувати ефективне споживання енергії, щоб забезпечити достатню кількість енергії для задоволення базових потреб усіх споживачів.

У довгостроковій перспективі Україні слід інтенсивніше підвищувати енергоефективність. Необхідно вдосконалити стандарти енергоефективності для нових будинків, а також розширити перспективні програми підвищення енергоефективності існуючих будинків. Слід запровадити оплату за споживання, де це можливо, а фінансову підтримку домогосподарствам з низькими доходами, які не в змозі самостійно оплатити вищі рахунки за енергоносії, потрібно надавати у вигляді фіксованої грошової суми, щоб зберегти стимули до заощадження енергії.

Модернізація та оптимізація опалювальних потужностей (зокрема за рахунок електрифікації та використання біомаси) та тепломереж може ще більше зменшити використання газу.

Україна також має сприяти залученню приватного сектора до енергоефективності та забезпечити наявність кваліфікованої робочої сили та належного функціонування відповідних ланцюжків постачання (наприклад, енергоефективних дверей та вікон).

Наша ціль — інтеграція з Європою

Головна довгострокова ціль України — тісніша інтеграція з Європою, і для енергетики вона буде не менш важливою, ніж для інших секторів. Окрім налагодження тісніших зв’язків із європейськими енергетичними ринками, потрібно працювати над зменшенням втрат енергії та впровадженням реформ, які зроблять українську енергетику більш конкурентоспроможною.

У середньостроковій перспективі Україна може повністю забезпечити себе природним газом власного видобутку завдяки одночасному підвищенню енергоефективності, розвитку видобутку газу та збільшенню виробництва біометану.

Україна також має працювати над повною реалізацією потенціалу свого сектору відновлюваної енергетики, включно з вітровою, сонячною, водневою, біомасою та іншими альтернативними видами палива. Для цього найважливішим є впровадження політичних реформ, які сприятимуть приватним інвестиціям.

Відповідно до європейських трендів, Україні також потрібно продовжувати електрифікацію транспорту (наприклад, легкових автомобілів) і житла (насамперед опалення), щоб у довгостроковій перспективі знизити частку викопного палива у структурі споживання енергії та повною мірою брати участь в енергетичному переході.

---

Про те, якими мають бути кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

