Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Економіка arrow Як Україні відбудувати свою енергетику після війни arrow

Як Україні відбудувати свою енергетику після війни

9 березня 2023 21:54
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Війна завдала значних збитків енергетичній системі України
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Війна росії проти України завдала значних збитків енергетичній системі України та світовим енергетичним ринкам. Українська енергетична інфраструктура значно пошкоджена, Україна наразі не контролює деякі генеруючі потужності. 

Водночас будь-яка криза несе нові можливості, стверджують співавтори книги "Відновлення України: принципи та політика", підготовленої міжнародним колективом авторів в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR), — Тетяна Дерюгіна (Університет Іллінойсу), Олександр Кравченкo (партнер McKinzey & Co) та Мар Реджан (Північно-західний університет).

Читайте також:

Стратегічне планування та зміна політики

Щоб енергетичний сектор України в майбутньому був стійким та успішним, потрібне стратегічне планування та зміна політики, вважають експерти.

У короткостроковій перспективі (під час війни та одразу після неї) пріоритетом України має бути підвищення енергетичної безпеки. Для цього потрібно посилити зв’язки з європейськими електричними та газовими мережами, усунувши вузькі місця в існуючих електромережах та об’єднавши українську розгалужену мережу газогонів із європейськими терміналами зрідженого природного газу. 

Україна також має заохочувати ефективне споживання енергії, щоб забезпечити достатню кількість енергії для задоволення базових потреб усіх споживачів. 

У довгостроковій перспективі Україні слід інтенсивніше підвищувати енергоефективність. Необхідно вдосконалити стандарти енергоефективності для нових будинків, а також розширити перспективні програми підвищення енергоефективності існуючих будинків. Слід запровадити оплату за споживання, де це можливо, а фінансову підтримку домогосподарствам з низькими доходами, які не в змозі самостійно оплатити вищі рахунки за енергоносії, потрібно надавати у вигляді фіксованої грошової суми, щоб зберегти стимули до заощадження енергії. 

Модернізація та оптимізація опалювальних потужностей (зокрема за рахунок електрифікації та використання біомаси) та тепломереж може ще більше зменшити використання газу. 

Україна також має сприяти залученню приватного сектора до енергоефективності та забезпечити наявність кваліфікованої робочої сили та належного функціонування відповідних ланцюжків постачання (наприклад, енергоефективних дверей та вікон). 

Наша ціль — інтеграція з Європою

Головна довгострокова ціль України — тісніша інтеграція з Європою, і для енергетики вона буде не менш важливою, ніж для інших секторів. Окрім налагодження тісніших зв’язків із європейськими енергетичними ринками, потрібно працювати над зменшенням втрат енергії та впровадженням реформ, які зроблять українську енергетику більш конкурентоспроможною. 

У середньостроковій перспективі Україна може повністю забезпечити себе природним газом власного видобутку завдяки одночасному підвищенню енергоефективності, розвитку видобутку газу та збільшенню виробництва біометану. 

Україна також має працювати над повною реалізацією потенціалу свого сектору відновлюваної енергетики, включно з вітровою, сонячною, водневою, біомасою та іншими альтернативними видами палива. Для цього найважливішим є впровадження політичних реформ, які сприятимуть приватним інвестиціям. 

Відповідно до європейських трендів, Україні також потрібно продовжувати електрифікацію транспорту (наприклад, легкових автомобілів) і житла (насамперед опалення), щоб у довгостроковій перспективі знизити частку викопного палива у структурі споживання енергії та повною мірою брати участь в енергетичному переході.
---
Про те, якими мають бути кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі  Новини.LIVE
 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:57 Окупанти незаконно втручаються у роботу ЗАЕС

21:57 У ЄС істотно скоротилося блокування активів російських мільярдерів: які країни пасуть задніх

Новина з фото

21:36СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова

21:28 Білорусь і рф продовжили військові навчання: названі терміни

21:15 Доля винищувачів МіГ-29 для України вирішена: про що домовились Словаччина та Польща

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:01 Як Україні відбудувати свої фінанси після війни

20:56 Україна продовжує ліквідувати наслідки терористичної атаки на енергосистему

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

20:32 Міжнародний жіночий велотур в Англії під загрозою скасування: у чому причина

20:27 Угорщина може переглянути свої відносини з рф, — Орбан

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на "Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Актуальне по темі

None 9 Березень 21:55

Окупанти незаконно втручаються у роботу ЗАЕС

None 9 Березень 21:57

У ЄС істотно скоротилося блокування активів російських мільярдерів: які країни пасуть задніх

None 9 Березень 21:46

СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова

None 9 Березень 21:48

Білорусь і рф продовжили військові навчання: названі терміни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB