Как Украине отстроить свою энергетику после войны

Война нанесла значительный ущерб энергетической системе Украины

Война россии против Украины нанесла значительный ущерб энергетической системе Украины и мировым энергетическим рынкам. Украинская энергетическая инфраструктура значительно повреждена, Украина пока не контролирует некоторые генерирующие мощности.

В то же время, любой кризис несет новые возможности, утверждают соавторы книги "Восстановление Украины: принципы и политика", подготовленной международным коллективом авторов в рамках проекта "Украинская инициатива" европейского Центра исследований экономической политики (CEPR), — Татьяна Дерюгина (Университет Иллинойса), Александр Кравченко (партнер McKinzey & Co) и Мар Реджан (Северо-западный университет).

Стратегическое планирование и изменение политики

Чтобы энергетический сектор Украины в будущем был устойчивым и успешным, необходимо стратегическое планирование и изменение политики, считают эксперты.

В краткосрочной перспективе (во время войны и сразу после нее) приоритетом Украины должно быть повышение энергетической безопасности. Для этого следует усилить связи с европейскими электрическими и газовыми сетями, устранив узкие места в существующих электросетях и объединив украинскую разветвленную сеть газопроводов с европейскими терминалами сжиженного природного газа.

Украина также должна поощрять эффективное потребление энергии для обеспечения достаточного количества энергии для удовлетворения базовых потребностей всех потребителей.

В долгосрочной перспективе Украине следует более интенсивно повышать энергоэффективность. Необходимо усовершенствовать стандарты энергоэффективности новых домов, а также расширить перспективные программы повышения энергоэффективности существующих домов. Следует ввести оплату за потребление, где это возможно, а финансовую поддержку домохозяйствам с низкими доходами, которые не в состоянии самостоятельно оплатить более высокие счета за энергоносители, нужно предоставлять в виде фиксированной денежной суммы, чтобы сохранить стимулы к экономии энергии.

Модернизация и оптимизация отопительных мощностей (в том числе за счет электрификации и использования биомассы) и теплосетей может еще больше снизить использование газа.

Украина также должна содействовать вовлечению частного сектора в энергоэффективность и обеспечить наличие квалифицированной рабочей силы и надлежащего функционирования соответствующих цепочек поставки (например, энергоэффективных дверей и окон).

Наша цель — интеграция с Европой

Главная долгосрочная цель Украины — более тесная интеграция с Европой, и для энергетики она будет не менее важна, чем для других секторов. Кроме налаживания более тесных связей с европейскими энергетическими рынками, нужно работать над уменьшением потерь энергии и внедрением реформ, которые сделают украинскую энергетику более конкурентоспособной.

В среднесрочной перспективе Украина может полностью обеспечить себя природным газом собственной добычи благодаря одновременному повышению энергоэффективности, развитию добычи газа и увеличению производства биометана.

Украина также должна работать над полной реализацией потенциала своего сектора возобновляемой энергетики, включая ветровую, солнечную, водородную, биомассу и другие альтернативные виды топлива. Для этого важнее всего внедрение политических реформ, которые будут способствовать частным инвестициям.

Согласно европейским трендам, Украине также нужно продолжать электрификацию транспорта (например, легковых автомобилей) и жилья (прежде всего отопления), чтобы в долгосрочной перспективе снизить долю ископаемого топлива в структуре потребления энергии и в полной мере участвовать в энергетическом переходе.

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О том, какие должны быть шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE