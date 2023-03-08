Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни arrow

Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

8 березня 2023 17:50
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Бюджет України 2023 - січень - аналітика
Україна тримається не в останню чергу завдяки стабільним бюджетним надходженням
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Що відбувалося з державним бюджетом України у січні? Як розпочався 2023 рік у сфері публічних фінансів? Яка роль міжнародної допомоги — поворотної та безповоротної? Якими були власні податкові надходження та скільки надійшло митних платежів? 

Відповіді на всі ці питання читайте в огляді від аналітичної платформи "Вокс Україна", підготовленому співробітниками Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки — Юлією Маркуц, Ліною Задорожньою, Тарасом Маршалоком.

Читайте також:

Новини.LIVE наводить основні тези дослідження.

Добрі бюджетні новини

В січні Уряд перевиконав план за доходами державного бюджета на 50% — надходження склали 104,4 млрд гривень при запланованих 69,6 млрд гривень. Це відбулося завдяки отриманню гранту від США.

Гривня
Фото: УНІАН

Вдалося виконати надходження, які адмініструє Державна митна служба (ДМС): перераховано 31,5 млрд гривень митних платежів при запланованих 28 млрд гривень. Перевиконання склало 12,6% від запланованого. Для порівняння: в січні 2022 року Митниця перевиконала план надходжень на 19,8%. Тоді в державний бюджет надійшло 37,2 млрд гривень при запланованому показнику 31 млрд гривень. Перевиконання січневих надходжень відбувається третій рік поспіль.

Дефіцит загального фонду держбюджету становив 78,9 млрд гривень, або 49,7% від плану, оскільки частину фінансування, а саме $1 млрд, було отримано у формі гранту, а не позики. В січні  до бюджету надійшла позика в сумі 118,7 млрд гривень (3 млрд  євро) в рамках макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Кошти залучені на дуже вигідних умовах — термін погашення складає 35 років. А відсотки та інші платежі, пов’язані з обслуговуванням боргу, платитиме Європейський Союз, якщо Україна виконуватиме обіцяні реформи та щоквартально звітуватиме про це.

Основні податкові надходження до загального фонду державного бюджету в січні 2023 року, млрд гривень

В січні Уряд запозичив на 146,7 млрд гривень більше, ніж витратив на погашення та обслуговування державного боргу України. При цьому на обслуговування витрачено лише 27,2% від запланованого. Причиною цього може бути досягнута домовленість Урядів України та Японії про відтермінування платежів за борговими зобов’язаннями в обсязі $50 млн до 2027-2031 років.

Що не вдалося

В січні не вдалося профінансувати всі заплановані видатки — касові видатки становили 193,7 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 183,6 млрд гривень при планових 227,7 млрд гривень. Отже недовиконання сягає 19,4%.

Обсяг залучених позик становить лише 54,7% від запланованого, або 160,1 млрд гривень із 292,5 млрд гривень планових. Уряд залучив весь запланований обсяг від продажу облігацій внутрішньої державної позики — 41,4 млрд гривень. Але із зовнішніх джерел залучено 118,7 млрд гривень (згадані 3 млрд євро від ЄС) при запланованих 251,1 млрд гривень.

Що далі

В 2023 році в Україну продовжить надходити фінансова підтримка від зарубіжних країн. Наразі вже є домовленість про 18 млрд євро від Європейського Союзу та про $10 млрд від США. Також  Уряд веде роботу по запуску повноцінної програми співпраці з МВФ, що передбачає залучення фінансування для потреб бюджету. Загальний обсяг програми може сягнути $16 млрд із отриманням $5-7 млрд уже в 2023 році. 

Також за результатами Саміту Україна-ЄС наша країна отримала чіткий сигнал про фінансову підтримку від країн ЄС за принципом "доти, доки це буде потрібно". Це дозволяє говорити про стабільне надходження фінансових ресурсів від наших союзників протягом всього 2023 року. Ці кошти сприятимуть фіскальній стійкості України.

Україна-ЄС
Фото: УНІАН

Євроінтеграційний вектор розвитку України визначатиме параметри майбутньої податкової реформи. Імовірно, основні новації стосуватимуться сфери адміністрування податків. Зокрема, нещодавньо в Державній податковій службі працювала технічна місія Податково-бюджетного департаменту МВФ над питаннями податкової політики та податкового адміністрування, оскільки існує потреба стабілізації і збільшення податкових надходжень. Проте збільшення ставок податків є малоймовірним, вважають експерти.

Ключові ризики для бюджету

Основними ризиками для виконання державного бюджета України в 2023 році є напруга, пов’язана з імовірністю повторного широкомасштабного наступу росії, обстріли критичної інфраструктури та інші ризики, пов’язані з війною. Від ступеню інтенсивності війни, зокрема від рівня завданої шкоди інфраструктурі та бізнесу, а також від тривалості війни залежатиме економічна активність та, як наслідок, рівень виконання держбюджету. І тут зберігаються високі ризики.

Уповільнення інфляції до нижчого рівня, ніж було закладено при розрахунках держбюджету, може призвести до зниження надходжень. Так, Нацбанк очікує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році при закладених у бюджет 28,4% у середньому до попереднього року. Ризик такого сценарію експерти оцінюють як середній.

Фото: Reuters
 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:07 В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

18:58 США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжуються протести проти ухвалення проросійського закону

Новина з фото

18:50 Астрофотограф показав знімок Місяця у надзвичайно високій роздільній здатності

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:43 Чи гарантує держава компенсацію українцям втраченого через війну житла

18:40 Лідер правлячої партії Грузії цинічно заявив, що у війні в Україні винен Майдан

Новина з фото

18:37 У Польщі презентували виставку картин відомих українських художників

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з фото

18:30 На Одещині зустріли рідкісного лісового кота

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжуються протести проти ухвалення проросійського закону

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

17:34 Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Новина з відео

17:30 Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

Новина з відео

17:21 В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з відео

13:48 Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп

Новина з відео

13:20Блогерка з Одеси потрапила в мовний скандал: подробиці

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Актуальне по темі

None 8 Березень 19:07

В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%

None 8 Березень 19:02

"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

None 8 Березень 18:57

США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані

None 8 Березень 18:54

У Грузії продовжуються протести проти ухвалення проросійського закону

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB