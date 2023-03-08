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Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

8 марта 2023 17:50
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Бюджет Украины 2023 - январь - аналитика
Украина держится не в последнюю очередь благодаря стабильным бюджетным поступлениям
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Что происходило с государственным бюджетом в январе? Как начался 2023 год в сфере публичных финансов? Какая роль международной помощи — возвратной и безвозвратной? Какими были собственные налоговые поступления и сколько поступило таможенных платежей?

Ответы на все эти вопросы читайте в обзоре аналитической платформы "Вокс Украина", подготовленном сотрудниками Центра анализа публичных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики — Юлией Маркуц, Линой Задорожной, Тарасом Маршалоком.

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В январе правительство перевыполнило план по доходам государственного бюджета на 50% — поступления составили 104,4 млрд гривен при запланированных 69,6 млрд гривен. Это произошло благодаря получению гранта от США.

Гривня
Фото: УНИАН

Удалось выполнить поступления, которые администрирует Государственная таможенная служба: в госбюджет перечислено 31,5 млрд гривен таможенных платежей при запланированных 28 млрд гривен. Перевыполнение составило 12,6% от запланированного. Для сравнения: в январе 2022 года Таможня перевыполнила план поступлений на 19,8%. Тогда в государственный бюджет поступило 37,2 млрд гривен при запланированном показателе 31 млрд гривен. Перевыполнение январских поступлений происходит третий год подряд.

Дефицит общего фонда госбюджета составил 78,9 млрд гривен, или 49,7% от плана, поскольку часть финансирования, а именно $1 млрд, была получена в форме гранта, а не ссуды. В январе в бюджет поступил заем в сумме 118,7 млрд гривен (3 млрд евро) в рамках макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Средства привлечены на очень выгодных условиях — срок погашения составляет 35 лет. А проценты и другие платежи, связанные с обслуживанием долга, будет платить Европейский Союз, если Украина будет выполнять обещанные реформы и ежеквартально отчитываться об этом.

Основные налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета в январе 2023 года, млрд гривен

В январе правительство заимствовало на 146,7 млрд гривен больше, чем потратило на погашение и обслуживание государственного долга. При этом на обслуживание израсходовано только 27,2% от запланированного. Причиной этого может быть достигнутая договоренность правительства Украины и Японии об отсрочке платежей по долговым обязательствам в объеме $50 млн до 2027-2031 годов.

Что не удалось

В январе не удалось профинансировать все запланированные расходы — кассовые расходы составили 193,7 млрд гривен, в том числе общего фонда — 183,6 млрд гривен при плановых 227,7 млрд гривен. Следовательно, недовыполнение достигает 19,4%.

Объем привлеченных ссуд составляет лишь 54,7% от запланированного, или 160,1 млрд гривен из 292,5 млрд гривен плановых. Правительство привлекло весь запланированный объем от продажи облигаций внутреннего государственного займа — 41,4 млрд гривен. Но из внешних источников привлечено 118,7 млрд гривен (упомянутые 3 млрд евро от ЕС) при запланированных 251,1 млрд гривен.

Что дальше

В 2023 году в Украину продолжит поступать финансовая поддержка от зарубежных стран. Сейчас уже есть договоренность о 18 млрд евро от Европейского Союза и $10 млрд от США. Также правительство ведет работу по запуску полноценной программы сотрудничества с МВФ, предусматривающей привлечение финансирования для нужд бюджета. Общий объем программы может составить $16 млрд с получением $5-7 млрд уже в 2023 году.

Также по результатам Саммита Украина-ЕС наша страна получила четкий сигнал о финансовой поддержке от стран ЕС по принципу "до тех пор, пока это будет нужно". Это позволяет говорить о стабильном поступлении финансовых ресурсов от наших союзников в течение всего 2023 года. Эти средства будут способствовать фискальной устойчивости Украины.

Україна-ЄС
Фото: УНИАН

Евроинтеграционный вектор развития Украины определяет параметры будущей налоговой реформы. Вероятно, основные новации будут относиться к сфере администрирования налогов. В частности, недавно в Государственной налоговой службе работала техническая миссия налогово-бюджетного департамента МВФ по вопросам налоговой политики и налогового администрирования, поскольку существует необходимость стабилизации и увеличения налоговых поступлений. Однако увеличение ставок налогов маловероятно, говорят эксперты.

Ключевые риски для бюджета

Основными рисками для выполнения государственного бюджета Украины в 2023 году являются риски, связанные с вероятностью повторного широкомасштабного наступления россии, обстрелы критической инфраструктуры и другие риски, связанные с войной. От степени интенсивности войны, в частности, от уровня нанесенного ущерба инфраструктуре и бизнесу, а также от продолжительности войны будет зависеть экономическая активность и, как следствие, уровень выполнения госбюджета. В этом случае сохраняются высокие риски.

Замедление инфляции до более низкого уровня, чем было заложено при расчетах госбюджета, может привести к снижению бюджетных поступлений. Нацбанк ожидает замедления инфляции до 18,7% в 2023 году при заложенных в бюджет 28,4% в среднем к предыдущему году. Риск такого сценария эксперты оценивают как средний.

Фото: Reuters

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