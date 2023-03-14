Що таке фінансова піраміда та як в неї не потрапити

В Україні діють сотні, а можливо й тисячі сумнівних фінансових компаній

Навіть під час війни українці продовжують втрачати сотні мільйонів гривень на "фінансових проєктах", заснованих шахраями. Такі проєкти регулярно виникають в "сірих зонах" ринків капіталу, вільних від регулювання та будь-яких гарантій дотримання прав інвесторів і відповідальності учасників. Такі зони виникають через затримки з удосконаленням фінансового законодавства і включають в себе, зокрема: форекс трейдинг, криптоактиви, бінарні опціони, інвестування в фінансові інструменти, управління активами на ринках капіталу, тощо.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на сьогоднішній день в Україні діють сотні, а можливо й тисячі компаній/проєктів, які відповідають ознакам сумнівності. Кожного дня з’являються нові проєкти та перейменовуються старі, які втратили довіру користувачів через велику кількість негативних відгуків від ошуканих інвесторів.

Знати ворога в обличчя

Наразі в публічному переліку сумнівних проєктів, облік яких веде НКЦПФР, знаходяться 151 компанія. Ознайомитися з переліком можна на веб-сайті Комісії за вищенаведеним гіперпосиланням. Останні 15 оприлюднених в переліку проєктів були виявлені Комісією вже в 2023 році.

В переліку 15-ти сумнівних проєктів — такі: ForexAgentReviews.com, instaforex, XM, HFM / HF MARKETS, AvaTrade, AMarkets, "Система Bitbon", Навчально-консультаційний центр WestFitGroup, Бізнес-школа OST UP CHUK, Pelliron, Grand Capital, ORA SMART, Umarkets, PowerTrend, ForexClub Libertex.

Варто зазначити, що НКЦПФР публікує перелік саме сумнівних проєктів, або проєктів з ознаками фіктивності. Мова не обов’язково йде про так звані "фінансові піраміди".

То що ж таке "фінансові піраміди"?

Юрист юридичної консалтингової компанії "Де-Юре" Димитрій Стріченко зазначає, що чинним законодавством України не передбачено і навіть не згадується в переліку термінології визначення "фінансова піраміда". А тому будь-які твердження про функціонування "фінансової піраміди" в рамках діяльності тієї чи іншої юридичної особи може розцінюватись як завдання репутаційного збитку, оскільки даний термін веде до негативного сприйняття представників компанії, її продукції та послуг.

"Разом з тим наразі в Україні діють різноманітні юридичні особи, що підпадають під ознаки "фінансової піраміди". І продовжуватись це буде до тих пір, доки законодавець не введе в дію адекватний закон про регулювання подібної діяльності — тобто найближчих років десять. Визначити їх реальну кількість не вважається можливим, оскільки ні НКЦПФР, ні жоден інший реєстр не може відобразити навіть приблизну кількість таких організацій", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

За словами юриста, мова йде про організації, що працюють з коштовностями, круїзними подорожами, косметичними та санітарними засобами, біологічно-активними добавками з соку алое, інвестиційними організаціями. Цей перелік можна продовжувати.

Організацію, що має ознаки фінансової піраміди, можна описати як суб’єкт господарювання, що забезпечує дохід організаторам та членам даної організації, зокрема, за рахунок залучення коштів, майна інших осіб способом перерозподілу.

Фото: УНІАН

Важливо не плутати фінансову піраміду з реферальною системою чи мережевим маркетингом.

Реферальна система передбачає створення горизонтальної системи (без ієрархії), а бонуси (кошти, знижки, продукти) направляються рефереру одноразово за кожне його залучення нового реферала.

Мережевий маркетинг передбачає отримання доходу як від самостійного продажу товарів та/чи послуг, так і від залучених осіб. Однак вигода від залучення нових осіб менша, ніж за сам продаж.

Таким чином, деякі організації проводять свою господарську діяльність із реалізації окремого товару, використовуючи його як ширму, тоді як основний потік коштів відбувається за рахунок отримання вступних внесків нових членів, чи викуплення ними товару, що може бути однією з обов’язкових умов вступу, каже Димитрій Стріченко.

Фінансова піраміда приносить прибуток за умови залучення нових членів до організації. У випадку кожного нового залучення кошти централізовано направляються організатору на найвищий рівень.

У "фінансових пірамідах" шахраї пропонують інвестувати в різні види "фінансових активів", переконуючи, що їхні фахівці або торгові роботи мають перевірені "інвестиційні стратегії", які приноситимуть дохідність у 100% й більше річних, а клієнтам треба буде лише спостерігати, як вони багатіють. Після внесення клієнтом коштів, шахраї маніпулюють його свідомістю, імітуючи інвестиційну діяльність на своїх веб-сторінках. Все це відбувається до першого запиту клієнту на виведення будь-якої суми зі свого рахунку. Після цього шахраї або створюють ілюзію збиткової угоди, або просто перестають виходити на зв'язок.

Ознаками "фінансової піраміди" є:

наявність фіктивного продукту, який використовується як ширма для приховання перерозподілу активів за рахунок вливань членських внесків нових учасників;

завищена ціна на продукт, товар, послугу, що пропонується даною компанією;

мотивування встигнути вступити швидше аби отримати більше, або обмежена кількість місць для формування складу менеджерів/управлінців;

можливість придбати частину продукту, а решту отримати за рахунок залучення нових членів;

відсутність інформації про: кінцевих бенефіціарних власників, керуючі органи організації (дирекцію, наглядову раду); їх формальність (директор – безхатько, офіс – орендовані 4 квадратних метри;) або ж це іноземні особи;

непідтверджені джерела формування доходу та/або відсутність зареєстрованих кведів за даним напрямком діяльності;

офшорна реєстрація компанії;

мотивування про фінансову незалежність, гарантування швидких прибутків, великих річних відсотків.

Новинки на ринку

Наразі фінансові піраміди у тому вигляді, в якому ми їх звикли бачити, не такі активні - фінансові труднощі в країні позначились і на цьому, зазначає керуючий партнер адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський.

Ігор Чудовський

Проте більшої популярності зараз набирають нові онлайн крипто-піраміди, принцип роботи яких досить схожий з класичними пірамідами.

Зазвичай, це новостворені сайти, інколи у вигляді гри або лотереї, але в основному позиціонуючі себе як інвест-проекти, вкластися в які можна лише криптовалютою. Вони пропонують на вибір декілька "пакетів" інвестицій, які розрізняються сумою інвестицій, відсотком прибутковості та терміном виплати "дивідентів". Також пропонується користуватися реферальною програмою та запрошувати в піраміду нових інвесторів, це прямо впливає на прибуток.

Як і у класичних пірамідах, реальний прибуток отримують лише засновники піраміди та ті, хто інвестував якомога раніше або запросив більшу кількість нових "інвесторів".

Схема виглядає наступним чином: Клієнт інвестує у певний інвестиційний пакет на індивідуальних умовах. Через певний час — декілька днів чи тижнів (в залежності від суми інвестицій) — можна виводити свої кошти та дивіденти на свій крипто-гаманець. Суттєва відмінність від класичних пірамід - термін існування такого проекту. Функціонують такі проекти від трьох-чотирьох днів до двох тижнів.

"Враховуючи, що використовуються зазвичай альтернативні криптовалютні активи (альткоїни), а не основна криптовалюта Біткоїн, замітати сліди таких транзакцій значно простіше. Тому в кінцевому результаті повернути повністю або частково свої інвестиції майже неможливо, як і знайти організаторів", — стверджує Ігор Чудовський.

Значок Біткоїна. Фото: УНІАН

Кількість ошуканих таким чином людей достеменно невідома, оскільки українські правоохоронні органи поки що активно не займаються такого роду шахрайством. Тож назбирати достатньої кількості статистичних даних немає змоги.

Іменем Закону

За словами Димитрія Стріченка з компанії "Де-Юре", наразі в Україні законодавець не приймає адекватних рішень для боротьби з цим негативним явищем.

"Починаючи з 2013 року відбулось три невдалих спроби прийняти такі ж невдалі законопроекти про регулювання діяльності фінансових пірамід. А тому на сьогодні їх діяльність офіційно не заборонена і відбувається в "сірій зоні" регулювання за принципом "дозволено те, що не заборонено". Всі запропоновані законопроекти вражають своїми недоліками та не описують в повній мірі діяльність таких організацій, що неминуче призведе до спекуляцій термінологією", — каже співрозмовник Новини.LIVE, додаючи, що регулятора таких організацій, тобто органу, до повноважень якого входило б здійснення контролю, в Україні немає.

Фото: УНІАН

За його словами, єдині перевірки таких "фінансових пірамід" носять виключно податковий характер. Однак і в цьому випадку довести причетність до виведення капіталу, відмивання коштів, порушення касової дисципліни чи навіть "валютного законодавства" доволі складно.

"Правоохоронні органи можуть хоч щодня реагувати на повідомлення щодо шахрайських дій чи привласнення коштів, незаконну підприємницьку діяльність. Однак, як правило, організатори ґрунтовно підходять і до оформлення публічної оферти, і отримуючи кошти, проводять їх в якості благодійної допомоги, внесення до статутного капіталу або купівлі товару. А така діяльність наразі не забороняється", — констатує Димитрій Стріченко.

10 ознак сумнівності інвестиційних проектів

НКЦПФР інформує інвесторів про 10 ознак сумнівності інвестиційного проекту або фінансових операцій. Наявність хоча б кількох з них вже повинна стати для інвестора причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок та більш обережно підійти до інвестування своїх грошей.

Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти, наступні:

великий відсоток гарантованої дохідності

Основною ознакою шахрайських проектів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші від середньої процентної ставки банків за депозитами. Деякі проекти пропонують дохідність у 100% і більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

відсутність відповідних дозволів та ліцензій

Як правило, проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управлінням активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

агресивний маркетинг

Більшість шахрайських проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених "партнерських" сайтів в інших юрисдикціях.

відсутність фізичного офісу

Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій

Відсутність юридичної реєстрації особи чи проекту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

Фото: УНІАН

відсутня акредитація інвестора

Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проекти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами.

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів

Закритість інформації про фактичних керівників проекту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проекта. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проектів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ-менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проектів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

відсутність підписаних документів

За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

настійлива пропозиція залучати друзів

Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою шахрайських проектів. Сумнівні проекти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проект нових осіб.

приховування права власності

Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує шахрайський проект. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів управління проектом.