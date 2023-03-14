Что такое финансовая пирамида и как в нее не попасть

В Украине действуют сотни, а возможно и тысячи сомнительных финансовых компаний

Даже во время войны украинцы продолжают терять сотни миллионов гривен на "финансовых проектах", основанных мошенниками. Такие проекты регулярно возникают в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и гарантий соблюдения прав инвесторов и ответственности участников. Такие зоны возникают из-за задержек с усовершенствованием финансового законодательства и включают в себя, в частности: форекс трейдинг, криптоактивы, бинарные опционы, инвестирование в финансовые инструменты, управление активами на рынках капитала и т.д.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на сегодняшний день в Украине действуют сотни, а возможно и тысячи компаний/проектов, соответствующих признакам сомнительности. Каждый день появляются новые проекты и переименовываются старые, потерявшие доверие пользователей из-за большого количества негативных отзывов от обманутых инвесторов.

Знать врага в лицо

В настоящее время в публичном перечне сомнительных проектов, учет которых ведет НКЦБФР, находится 151 компания. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Комиссии по вышеприведенной гиперссылке. Последние 15 обнародованных в перечне проектов были обнаружены Комиссией уже в 2023 году.

В списке 15-ти сомнительных проектов — такие: ForexAgentReviews.com, instaforex, XM, HFM/HF MARKETS, AvaTrade, AMarkets, "Система Bitbon", Учебно-консультационный центр WestFitGroup, Бизнес-школа OST UP CHUK, Pelliron, Grand Capital, ORA SMART, Umarkets, PowerTrend, ForexClub Libertex.

Следует отметить, что НКЦБФР публикует перечень именно сомнительных проектов или проектов с признаками фиктивности. Речь не обязательно идет о так называемых "финансовых пирамидах".

Так что же такое "финансовые пирамиды"?

Юрист юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Димитрий Стриченко отмечает, что действующим законодательством Украины не предусмотрено и даже не упоминается в перечне терминологии определение "финансовая пирамида". Поэтому любые утверждения о функционировании "финансовой пирамиды" в рамках деятельности того или иного юридического лица могут расцениваться как нанесение репутационного ущерба, поскольку данный термин ведет к негативному восприятию представителей компании, ее продукции и услуг.

"Вместе с тем, сейчас в Украине действуют различные юридические лица, подпадающие под признаки "финансовой пирамиды". И продолжаться это будет до тех пор, пока законодатель не введет в действие адекватный закон о регулировании подобной деятельности — то есть в ближайших лет десять. Определить их реальное количество не считается возможным, поскольку ни НКЦБФР, ни один другой реестр не может отразить даже приблизительное количество таких организаций», — говорит собеседник Новини.LIVE.

По словам юриста, речь идет об организациях, работающих с драгоценностями, круизными путешествиями, косметическими и санитарными средствами, биологически активными добавками из сока алоэ, инвестиционными организациями. Этот список можно продолжать.

Организацию, имеющую признаки финансовой пирамиды, можно описать как предприятие, обеспечивающее доход организаторам и членам данной организации, в частности, за счет привлечения средств, имущества других лиц способом перераспределения.

Фото: УНИАН

Важно не путать финансовую пирамиду с реферальной системой или сетевым маркетингом.

Реферальная система предполагает создание горизонтальной системы (без иерархии), а бонусы (средства, скидки, продукты) направляются рефереру единовременно за каждое привлечение нового реферала.

Сетевой маркетинг предполагает получение дохода как от самостоятельной продажи товаров и услуг, так и от привлеченных лиц. Однако выгода от привлечения новых лиц меньше, чем за саму продажу.

Таким образом, некоторые организации проводят свою хозяйственную деятельность по реализации отдельного товара, используя его как ширму, в то время как основной поток средств происходит за счет получения вступительных взносов новых членов или выкупа ими товара, что может быть одним из обязательных условий вступления, говорит Димитрий Стриченко.

Финансовая пирамида приносит прибыль при условии привлечения новых членов в организацию. В случае каждого нового привлечения средства централизованно направляются организатору на самый высокий уровень.

В "финансовых пирамидах" мошенники предлагают инвестировать в разные виды "финансовых активов", убеждая, что их специалисты или торговые роботы имеют проверенные "инвестиционные стратегии", которые будут приносить доходность в 100% и более годовых, а клиентам нужно будет только наблюдать, как они богатеют. После внесения клиентом средств мошенники манипулируют его сознанием, имитируя инвестиционную деятельность на своих веб-страницах. Все это происходит до первого запроса клиента на вывод любой суммы со своего счета. После этого мошенники либо создают иллюзию убыточного соглашения, либо просто перестают выходить на связь.

Признаками "финансовой пирамиды" являются:

наличие фиктивного продукта, используемого в качестве ширмы для сокрытия перераспределения активов за счет вливаний членских взносов новых участников;

завышенная цена на продукт, товар, услугу, предлагаемую данной компанией;

мотивирование успеть вступить быстрее, чтобы получить больше, или ограниченное количество мест для формирования состава менеджеров/управленцев;

возможность приобрести часть продукта, а остальное получить за счет привлечения новых членов;

отсутствие информации о: конечных бенефициарных владельцах, управляющих органах организации (дирекции, наблюдательном совете); их формальность (директор — бездомный, офис — арендованные 4 квадратных метра;) или же это иностранные лица;

неподтвержденные источники формирования дохода и/или отсутствие зарегистрированных кведов по данному направлению деятельности;

оффшорная регистрация компании;

мотивирование о финансовой независимости, гарантирование быстрых прибылей, больших годовых процентов.

Новинки на рынке

Сейчас финансовые пирамиды в том виде, в каком мы их привыкли видеть, не столь активны — финансовые трудности в стране сказались и на этой сфере, отмечает управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.

Игорь Чудовский

Однако большую популярность сейчас набирают новые онлайн крипто-пирамиды, принцип работы которых достаточно схож с классическими пирамидами.

Обычно это новообразованные сайты, иногда в виде игры или лотереи, но в основном позиционирующие себя как инвест-проекты, вложиться в которые можно только криптовалютой. Они предлагают по выбору несколько "пакетов" инвестиций, которые различаются суммой инвестиций, процентом доходности и сроком выплаты "дивидентов". Также предлагается пользоваться реферальной программой и приглашать в пирамиду новых инвесторов, что прямо влияет на прибыль.

Как и в классических пирамидах, реальную прибыль получают только основатели пирамиды и те, кто инвестировал как можно раньше или пригласил больше новых "инвесторов".

Схема выглядит так: Клиент инвестирует в определенный инвестиционный пакет на индивидуальных условиях. Через некоторое время — несколько дней или недель (в зависимости от суммы инвестиций) — можно выводить свои средства и дивиденды на свой крипто-кошелек. Существенное отличие от классических пирамид — срок существования такого проекта. Функционируют такие проекты от трех-четырех дней до двух недель.

"Учитывая, что обычно используются альтернативные криптовалютные активы (альткоины), а не основная криптовалюта Биткоин, заметать следы таких транзакций значительно проще. Поэтому в конечном итоге вернуть полностью или частично свои инвестиции почти невозможно, как и найти организаторов", — утверждает Игорь Чудовский.

Значок Биткоина. Фото: УНИАН

Количество обманутых таким образом людей неизвестно, поскольку украинские правоохранительные органы пока активно не занимаются такого рода мошенничеством. Поэтому накопить достаточное количество статистических данных невозможно.

Именем Закона

По словам Димитрия Стриченко из компании "Де-Юре", в настоящее время в Украине законодатель не принимает адекватных решений для борьбы с этим негативным явлением.

"Начиная с 2013 года состоялось три неудачных попытки принять такие же неудачные законопроекты о регулировании деятельности финансовых пирамид. А потому на сегодняшний день их деятельность официально не запрещена и происходит в "серой зоне" регулирования по принципу "разрешено то, что не запрещено". Все предложенные законопроекты поражают своими недостатками и не описывают в полной мере деятельность таких организаций, что неизбежно приведет к спекуляциям терминологией", — говорит собеседник Новини.LIVE, добавляя, что регулятор таких организаций, то есть орган, в полномочия которого входило бы осуществление контроля, в Украине нет.

Фото: УНИАН

По его словам, единственные проверки таких "финансовых пирамид" носят исключительно налоговый характер. Однако и в этом случае доказать причастность к выводу капитала, отмыванию средств, нарушению кассовой дисциплины или даже "валютному законодательству" довольно сложно.

"Правоохранительные органы могут хоть ежедневно реагировать на сообщения о мошеннических действиях или присвоении средств, незаконной предпринимательской деятельности. Однако, как правило, организаторы основательно подходят и к оформлению публичной оферты, и получая средства, проводят их в качестве благотворительной помощи, внесения в уставный капитал или покупки товара. А такая деятельность пока не запрещается", — констатирует Димитрий Стриченко.

10 признаков сомнительности инвестиционных проектов

НКЦБФР информирует инвесторов о 10 признаках сомнительности инвестиционного проекта или финансовых операций. Наличие хотя бы нескольких уже должно стать для инвестора причиной более тщательно отнестись к анализу рекламных обещаний и более осторожно подойти к инвестированию своих денег.

Признаки, позволяющие идентифицировать потенциально мошеннические проекты, следующие:

большой процент гарантированной доходности

Основным признаком мошеннических проектов является предложение сверхприбылей, которые часто в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка чрезвычайно расплывчато описаны.

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий

Как правило, у проекта нет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций или экзотических стран.

агрессивный маркетинг

Большинство мошеннических проектов нуждаются в агрессивной рекламной поддержке. Как правило, рекламная кампания реализуется в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах. Не должно успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и медиа-персон или даже сеть родственных "партнерских" сайтов в других юрисдикциях.

отсутствие физического офиса

Наличие исключительно онлайн-коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, несущих ответственность за управление средствами инвесторов. Совершение сделок без физического присутствия, личной или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэк-офиса, как то юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.

отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций

Отсутствие юридической регистрации личности или проекта в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

Фото: УНИАН

отсутствует аккредитация инвестора

Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовыми работать даже с малообеспеченными клиентами.

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров

Закрытость информации о фактических руководителях проекта, об ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, фигурирующих в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории таких лиц. Наличие фактов или реализуемых проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ-менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами и никак не привлекаться к процессу управления.

отсутствие подписанных документов

Согласно украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами соглашения документов в нескольких экземплярах или подписанных посредством электронной цифровой подписи.

настойчивое предложение привлекать друзей

Предложение инвестору привлекать к инвестициям друзей, родственников, знакомых является распространенной практикой мошеннических проектов. Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц.

сокрытие права собственности

Отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их долю, в которые теоретически инвестирует мошеннический проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатам управления проектом.