Штучний інтелект дав прогноз курсу долара в Україні до кінця 2024 року

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останніми днями в Україні курс долара почав стрімко зростати. Наразі валюта США знаходиться на історичному максимумі. У вівторок, 16 квітня, офіційний курс продажу долара від НБУ дорівнює 39,57 грн.

Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту (ШІ), як зміниться в Україні курс долара до кінця 2024 року.

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Прогноз курсу долара від Google Gemini

Прогнозування зміни курсу долара в Україні під час війни та економічної нестабільності надважке завдання навіть для ШІ. Google Gemini відповів, що йому складно передбачити курс валюти до кінця 2024 року, адже на нього впливає багато факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх.



Серед факторів, які можуть вплинути на курс долара в Україні до кінця 2024 року ШІ назвав такі:

Хід війни: якщо війна триватиме, це продовжуватиме тиснути на українську економіку та гривню, що може призвести до зростання курсу долара.

Фінансова допомога: рівень фінансової допомоги, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, також впливатиме на курс валюти. Чим більшою буде допомога, тим стабільніша гривня.

Монетарна політика: Національний банк України (НБУ) може використовувати монетарну політику, щоб вплинути на курс валюти. Наприклад, НБУ може підвищити процентні ставки, щоб зробити гривню більш привабливою для інвесторів і зупинити її знецінення.

Економічне відновлення: швидкість відновлення української економіки після війни також впливатиме на курс валюти. ШІ вважає, що швидше відновлення може призвести до зміцнення гривні.

Щодо саме прогнозу, то Google Gemini, посилаючись на Нацбанк та економічних експертів, вважає, що курс долара в Україні до кінця 2024 року буде дорівнювати від 40 грн до 41,02 грн.

При цьому ШІ одразу зробив уточнення, що всі прогнози ґрунтуються на поточних очікуваннях та можуть бути скориговані залежно від зміни економічних умов. Крім того, Gemini зазначив, що курс валюти може бути мінливим і схильним до короткострокових коливань.

Нагадаємо, ми спитали у ШІ, що можна приготувати на вечерю за 100 гривень. ChatGPT запропонував декілька ідей бюджетних рецептів.

Також ми писали, що Нацбанк знову зменшив підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.