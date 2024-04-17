Искусственный интеллект дал прогноз курса доллара в Украине до конца 2024 года

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние дни в Украине курс доллара начал стремительно расти. В настоящее время валюта США находится на историческом максимуме. Во вторник, 16 апреля, официальный курс продажи доллара от НБУ равняется 39,57 грн.

Новини.LIVE спросили у искусственного интеллекта (ИИ), как изменится в Украине курс доллара к концу 2024 года.

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Прогноз курса доллара Google Gemini

Прогнозирование изменения курса доллара в Украине во время войны и экономической нестабильности сверхтрудная задача даже для ИИ. Google Gemini ответил, что ему сложно предсказать курс валюты до конца 2024 года, ведь на него влияют многие факторы, как внутренние, так и внешние.



Среди факторов, которые могут повлиять на курс доллара в Украине до конца 2024 года, ИИ назвал следующие:

Ход войны: если война будет продолжаться, это будет продолжать оказывать давление на украинскую экономику и гривну, что может привести к росту курса доллара.

Финансовая помощь: уровень финансовой помощи, которую Украина получает от международных партнеров, также влияет на курс валюты. Чем больше будет помощь, тем стабильнее гривна.

Монетарная политика: Национальный банк Украины может использовать монетарную политику, чтобы повлиять на курс валюты. К примеру, НБУ может повысить процентные ставки, чтобы сделать гривну более привлекательной для инвесторов и остановить ее обесценивание.

Экономическое восстановление: скорость восстановления украинской экономики после войны будет также влиять на курс валюты. ИИ считает, что быстрое восстановление может привести к укреплению гривны.

Что касается прогноза, то Google Gemini, ссылаясь на Нацбанк и экономических экспертов, считает, что курс доллара в Украине до конца 2024 года будет равняться от 40 грн до 41,02 грн.

При этом ИИ сразу уточнил, что все прогнозы основываются на текущих ожиданиях и могут быть скорректированы в зависимости от изменения экономических условий. Кроме того, Gemini отметил, что курс валюты может быть изменчивым и склонным к краткосрочным колебаниям.

Напомним, мы спросили у ИИ, что можно приготовить на ужин за 100 гривен. ChatGPT предложил несколько идей бюджетных рецептов.

Также мы писали, что Нацбанк снова снизил поддержку гривны в виде продаж валюты на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Объем продаж снизился на около 105 млн. долларов.