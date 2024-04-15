Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк знову ослабив підтримку курсу гривні — дані міжбанку arrow

Нацбанк знову ослабив підтримку курсу гривні — дані міжбанку

15 квітня 2024 10:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ ослабив підтримку курсу гривні — нові дані міжбанку
Американська валюта. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) знову скоротили підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.

Такі дані наводить пресслужба НБУ.

Читайте також:

Інтервенції НБУ на міжбанку

Як зазначається, Національний банк минулого тижня (із 8 по 12 квітня) продав на міжбанку 378,3 млн доларів, а придбав 1,25 млн доларів.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, у період з 1 по 5 квітня Нацбанк також зменшив продаж валюти до 483,6 млн доларів. Таким чином, обсяг продажів зменшився на 105,3 млн доларів.

Із початку року регулятор продав на міжбанківському ринку 6,76 млрд доларів та купив 104,6 млн доларів. Торік Нацбанк продав на міжбанку 28,83 млрд доларів, а купив 219,8 млн доларів. Продажем валюти на міжбанку Національний банк підтримує курс гривні в країні.

 

курс валют
Джерело: Курс

Як змінився курс долара

В Україні з кінця липня 2022-го до 3 жовтня 2023 року було встановлено фіксований курс на рівні 36,56 грн. Після чого було здійснено перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Зараз курс долара на готівковому ринку практично залежить від курсу на міжбанку, де за останній місяць підвищився на близько 1 грн.

У березні офіційний курс підвищився на 2,7%, із 38,2 грн наприкінці лютого до 39,22 грн. Курс кілька разів досягав історичного рівня.

За даними НБУ, Станом на 15 квітня 2024 року офіційний курс долара становить 39,39 грн/дол. (+0,23), а на готівковому ринку — 39,68 грн/дол. (+0,07).

 

курс валют
Джерело: НБУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, за словами експертів, на ринку валют цього тижня можливі коливання курсу долара. Проте, за прогнозами, вони не перевищать 1,5-2,0%, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою.

Також ми писали, що українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.

НБУ
курс валют
курс гривні
гривня
курс долара
долар
валюта
міжбанк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем