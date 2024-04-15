НБУ ослабив підтримку курсу гривні — нові дані міжбанку

Американська валюта. Фото: Freepik

У Національному банку України (НБУ) знову скоротили підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.

Такі дані наводить пресслужба НБУ.

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Інтервенції НБУ на міжбанку

Як зазначається, Національний банк минулого тижня (із 8 по 12 квітня) продав на міжбанку 378,3 млн доларів, а придбав 1,25 млн доларів.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, у період з 1 по 5 квітня Нацбанк також зменшив продаж валюти до 483,6 млн доларів. Таким чином, обсяг продажів зменшився на 105,3 млн доларів.

Із початку року регулятор продав на міжбанківському ринку 6,76 млрд доларів та купив 104,6 млн доларів. Торік Нацбанк продав на міжбанку 28,83 млрд доларів, а купив 219,8 млн доларів. Продажем валюти на міжбанку Національний банк підтримує курс гривні в країні.

Джерело: Курс

Як змінився курс долара

В Україні з кінця липня 2022-го до 3 жовтня 2023 року було встановлено фіксований курс на рівні 36,56 грн. Після чого було здійснено перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Зараз курс долара на готівковому ринку практично залежить від курсу на міжбанку, де за останній місяць підвищився на близько 1 грн.

У березні офіційний курс підвищився на 2,7%, із 38,2 грн наприкінці лютого до 39,22 грн. Курс кілька разів досягав історичного рівня.

За даними НБУ, Станом на 15 квітня 2024 року офіційний курс долара становить 39,39 грн/дол. (+0,23), а на готівковому ринку — 39,68 грн/дол. (+0,07).

Джерело: НБУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, за словами експертів, на ринку валют цього тижня можливі коливання курсу долара. Проте, за прогнозами, вони не перевищать 1,5-2,0%, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою.

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