Ембарго на нафтопродукти рф — як вплине на ринок палива заборона

Як вплине на ринок палива ембарго на російський дизель у лютому: прогноз експерта
На паливному ринку Європейського Союзу не відбудеться серйозних змін після заборони на постачання російських нафтопродуктів. Ембарго на ресурс, походженням з Росії, набуває чинності 5 лютого поточного року.
Такі прогнози озвучив генеральний директор французької нафтогазової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне, пише видання L'Echo.
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Вплив ембарго на ринок єврозони
Як зазначив гендиректор TotalEnergie, ризиків дефіциту, після того, як запрацює заборона імпорту російських нафтопродуктів у лютому, немає.
Зокрема французька Total збирається управляти власними нафтопереробними підприємствами, у тому числі у Саудівській Аравії, віддаючи пріоритет постачанню на європейські ринки. Очікуються лише додаткові транспортні витрати, що у підсумку вплине на кінцеву ціну ресурсу.
"Це завжди одна й та ж історія: є пропозиція, але є і ціна", — зауважив Патрік Пуянне.
Ліміт на російський дизель
У Європейському Союзі мають намір встановити нову цінову планку на російські енергоресурси. Розглядають ліміт на рівні 100 доларів за барель. Тоді як для продукції зі знижкою, зокрема, мазуту — на значно нижчому рівні у 45 доларів.
Для прикладу, зараз за інформацією ICE Futures, основні ф'ючерси на дизпаливо торгуються на рівні близько 130 доларів за барель.
"Цифри ще можуть змінитися під час переговорів між державами-членами ЄС", — зауважують аналітики Bloomberg.
Нагадаємо, з 5 грудня країни G7 ввели у відповідь на агресію проти України заборону на низку послуг, зокрема судноплавне страхування та торгове фінансування, повʼязані з морськими перевезеннями нафти російського походження. Від ембарго звільняються постачання нафти за ціною 60 доларів за барель і нижче. Обмеження для російських нафтопродуктів набудуть чинності вже з 5 лютого поточного року.
Через західні санкції щодо експорту нафти з росії у відповідь на її вторгнення в Україну, поставки у грудні впали до мінімуму за 2022 рік.