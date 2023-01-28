Ембарго на нафтопродукти рф — як вплине на ринок палива заборона

Ембарго на ресурс, походженням з Росії, набуває чинності 5 лютого поточного року

На паливному ринку Європейського Союзу не відбудеться серйозних змін після заборони на постачання російських нафтопродуктів. Ембарго на ресурс, походженням з Росії, набуває чинності 5 лютого поточного року.

Такі прогнози озвучив генеральний директор французької нафтогазової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне, пише видання L'Echo.

Вплив ембарго на ринок єврозони

Як зазначив гендиректор TotalEnergie, ризиків дефіциту, після того, як запрацює заборона імпорту російських нафтопродуктів у лютому, немає.

Зокрема французька Total збирається управляти власними нафтопереробними підприємствами, у тому числі у Саудівській Аравії, віддаючи пріоритет постачанню на європейські ринки. Очікуються лише додаткові транспортні витрати, що у підсумку вплине на кінцеву ціну ресурсу.

"Це завжди одна й та ж історія: є пропозиція, але є і ціна", — зауважив Патрік Пуянне.

Ліміт на російський дизель

У Європейському Союзі мають намір встановити нову цінову планку на російські енергоресурси. Розглядають ліміт на рівні 100 доларів за барель. Тоді як для продукції зі знижкою, зокрема, мазуту — на значно нижчому рівні у 45 доларів.

Для прикладу, зараз за інформацією ICE Futures, основні ф'ючерси на дизпаливо торгуються на рівні близько 130 доларів за барель.

"Цифри ще можуть змінитися під час переговорів між державами-членами ЄС", — зауважують аналітики Bloomberg.

Нагадаємо, з 5 грудня країни G7 ввели у відповідь на агресію проти України заборону на низку послуг, зокрема судноплавне страхування та торгове фінансування, повʼязані з морськими перевезеннями нафти російського походження. Від ембарго звільняються постачання нафти за ціною 60 доларів за барель і нижче. Обмеження для російських нафтопродуктів набудуть чинності вже з 5 лютого поточного року.

Через західні санкції щодо експорту нафти з росії у відповідь на її вторгнення в Україну, поставки у грудні впали до мінімуму за 2022 рік.