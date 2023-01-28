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Как повлияет на рынок топлива эмбарго на российский дизель в феврале: прогноз эксперта

28 января 2023 13:44
lis.jpg - Ксения Лисновская
Эмбарго на нефтепродукты России — как повлияет на рынок топлива запрет
Эмбарго на ресурс, происхождением из России, вступает в силу 5 февраля текущего года
lis.jpg - Ксения Лисновская

На топливном рынке Европейского Союза не произойдет серьезных изменений после запрета на поставки российских нефтепродуктов. Эмбарго на ресурс, происхождением из россии, вступает в силу 5 февраля текущего года.

Такие прогнозы озвучил генеральный директор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне, пишет издание L'Echo.

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Как отметил гендиректор TotalEnergie, рисков дефицита после того, как заработает запрет импорта российских нефтепродуктов в феврале, нет.

В частности, французская Total собирается управлять собственными нефтеперерабатывающими предприятиями, в том числе в Саудовской Аравии, отдавая приоритет поставкам на европейские рынки. Ожидаются только дополнительные транспортные расходы, что в итоге повлияет на конечную цену ресурса.

"Это всегда одна и та же история: есть предложение, но есть и цена", — отметил Патрик Пуянне.

Лимит на российский дизель

В Европейском Союзе намерены установить новую ценовую планку на российские энергоресурсы. Рассматривают предел на уровне 100 долларов за баррель. В то время как для продукции со скидкой, в частности, мазута — на более низком уровне в 45 долларов.

Например, сейчас по информации ICE Futures, основные фьючерсы на дизтопливо торгуются на уровне около 130 долларов за баррель.

"Цифры еще могут измениться во время переговоров между государствами-членами ЕС", — отмечают аналитики Bloomberg.

Напомним, с 5 декабря страны G7 ввели в ответ на агрессию против Украины запрет на ряд услуг, в частности, судоходное страхование и торговое финансирование, связанные с морскими перевозками нефти российского происхождения. От эмбарго освобождаются поставки нефти по цене 60 долларов за баррель и ниже. Ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу с 5 февраля текущего года.

Из-за западных санкций по экспорту нефти из России в ответ на ее вторжение в Украину поставки в декабре упали до минимума за 2022 год.

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