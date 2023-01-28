Эмбарго на нефтепродукты России — как повлияет на рынок топлива запрет

Эмбарго на ресурс, происхождением из России, вступает в силу 5 февраля текущего года

На топливном рынке Европейского Союза не произойдет серьезных изменений после запрета на поставки российских нефтепродуктов. Эмбарго на ресурс, происхождением из россии, вступает в силу 5 февраля текущего года.

Такие прогнозы озвучил генеральный директор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне, пишет издание L'Echo.

Воздействие эмбарго на рынок еврозоны

Как отметил гендиректор TotalEnergie, рисков дефицита после того, как заработает запрет импорта российских нефтепродуктов в феврале, нет.

В частности, французская Total собирается управлять собственными нефтеперерабатывающими предприятиями, в том числе в Саудовской Аравии, отдавая приоритет поставкам на европейские рынки. Ожидаются только дополнительные транспортные расходы, что в итоге повлияет на конечную цену ресурса.

"Это всегда одна и та же история: есть предложение, но есть и цена", — отметил Патрик Пуянне.

Лимит на российский дизель

В Европейском Союзе намерены установить новую ценовую планку на российские энергоресурсы. Рассматривают предел на уровне 100 долларов за баррель. В то время как для продукции со скидкой, в частности, мазута — на более низком уровне в 45 долларов.

Например, сейчас по информации ICE Futures, основные фьючерсы на дизтопливо торгуются на уровне около 130 долларов за баррель.

"Цифры еще могут измениться во время переговоров между государствами-членами ЕС", — отмечают аналитики Bloomberg.

Напомним, с 5 декабря страны G7 ввели в ответ на агрессию против Украины запрет на ряд услуг, в частности, судоходное страхование и торговое финансирование, связанные с морскими перевозками нефти российского происхождения. От эмбарго освобождаются поставки нефти по цене 60 долларов за баррель и ниже. Ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу с 5 февраля текущего года.

Из-за западных санкций по экспорту нефти из России в ответ на ее вторжение в Украину поставки в декабре упали до минимума за 2022 год.