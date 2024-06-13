Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Як заробити 60 000 гривень на пакуванні булочок — нова вакансія на відомому виробництві у Польщі arrow

Як заробити 60 000 гривень на пакуванні булочок — нова вакансія на відомому виробництві у Польщі

13 червня 2024 03:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівники на конвеєрі хлібобулочного підприємства. Фото ілюстративне: La Lorraine Bakery Group
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бельгійська хлібобулочна компанія відкрила вакансії на своєму виробництві неподалік Варшави. Терміново потрібні пакувальники булочок. Можна без досвіду роботи і знання польської мови. Зарплата — 4 500-6 000 злотих (до 60 тис. грн) на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у вівторок, 11 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

Читайте також:
Вакансія пакувальника булочок у пекарні Польщі
Вакансія пакувальника булочок на хлібзаводі у Польщі. Фото: скриншот razem.work

Працевлаштування — офіційне, на підставі Umowa zlecenie

Підприємство знаходиться у місті Новий-Двір-Мазовецький, за 40 км від Варшави. Компанія укладає з працівниками офіційний договір (Umowa zlecenie). Роботодавець зазначає, що робота нескладна, але ручна — на пакуванні хлібобулочних виробів. 

Компанія забезпечує працівників житлом, організовує доїзд на роботу, а також надає спецодяг. Після двох тижнів роботи можна взяти аванс у розмірі 400 злотих. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі чаю Lipton у Великій Британії. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 3 900 євро щомісяця. А у Німеччині, в місті Гамбург, потрібні робітники на кондитерську фабрику. Пропонують зарплату до 3 500 євро на місяць.

вакансії
виробництво
Польща
завод
закордон
робота

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна