Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Працівники на конвеєрі хлібобулочного підприємства. Фото ілюстративне: La Lorraine Bakery Group

Бельгійська хлібобулочна компанія відкрила вакансії на своєму виробництві неподалік Варшави. Терміново потрібні пакувальники булочок. Можна без досвіду роботи і знання польської мови. Зарплата — 4 500-6 000 злотих (до 60 тис. грн) на місяць.

Цю вакансію опубліковали у вівторок, 11 червня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Працевлаштування — офіційне, на підставі Umowa zlecenie

Підприємство знаходиться у місті Новий-Двір-Мазовецький, за 40 км від Варшави. Компанія укладає з працівниками офіційний договір (Umowa zlecenie). Роботодавець зазначає, що робота нескладна, але ручна — на пакуванні хлібобулочних виробів.

Компанія забезпечує працівників житлом, організовує доїзд на роботу, а також надає спецодяг. Після двох тижнів роботи можна взяти аванс у розмірі 400 злотих.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі чаю Lipton у Великій Британії. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 3 900 євро щомісяця. А у Німеччині, в місті Гамбург, потрібні робітники на кондитерську фабрику. Пропонують зарплату до 3 500 євро на місяць.