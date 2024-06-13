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Как заработать 60 000 гривен на упаковке булочек — новая вакансия на известном производстве в Польше

13 июня 2024 03:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Работники на конвейере хлебобулочного предприятия. Фото иллюстративное: La Lorraine Bakery Group
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бельгийская хлебобулочная компания открыла вакансии на своем производстве недалеко от Варшавы. Срочно требуются упаковщики булочек. Можно без опыта работы и знания польского языка. Зарплата — 4 500-6 000 злотых (до 60 тыс. грн) в месяц.

Эту вакансию опубликовали во вторник, 11 июня, на сайте поиска работы Razem work.

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Вакансия упаковщика булочек на хлебзаводе в Польше. Фото: скриншот razem.work

Трудоустройство – официальное, на основании Umowa zlecenie

Предприятие находится в городе Новый-Двор-Мазовецкий, в 40 км от Варшавы. Компания заключает с работниками официальный договор (Umowa zlecenie). Работодатель отмечает, что работа несложная, но ручная — на упаковке хлебобулочных изделий.

Компания обеспечивает работников жильем, организует доезд на работу, а также предоставляет спецодежду. После двух недель работы можно взять аванс в размере 400 злотых.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на складе чая Lipton в Великобритании. Нужны упаковщики. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 3 900 евро ежемесячно. А в Германии, в городе Гамбург, нужны рабочие на кондитерскую фабрику. Предлагают зарплату до 3 500 евро в месяц.

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