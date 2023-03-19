Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції
Українцям дали цінні поради щодо забезпечення безпеки своїх платіжних карток. Перша і, мабуть, найважливіша порада — не тримайте PIN-код картки разом із самою карткою.
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Поради
- не тримайте PIN-код картки разом із карткою. Це означає, що ви повинні запам'ятати свій PIN-код напам'ять, а не записувати його на папері або зберігати в телефоні разом із карткою. Крім того, не розголошуйте свій PIN-код та CVV2-код нікому, навіть якщо цей запит здається вам законним;
- ніколи не давайте свої секретні коди ні банківським працівникам, ні правоохоронним органам;
- якщо ви змінюєте свій PIN-код, переконайтеся, що це робиться через перевірений банкомат, розташований усередині відділення банку. Не намагайтеся змінювати свій код через зовнішній банкомат, оскільки це може бути небезпечним і призвести до крадіжки ваших даних;
- щоб захистити свої фінанси від шахраїв, встановіть добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. Це обмежить списання значних сум коштів у разі шахрайства;
- також під'єднайте послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком, щоб відстежувати транзакції та своєчасно відреагувати у разі неправомірних дій;
- ще одна важлива порада — не використовуйте чужі телефони для входу до Особистого кабінету мобільного банку;
- вхід здійснюйте тільки з власних пристроїв, щоб запобігти можливим зламам і шахрайським діям;
- уникайте зберігання даних вашої карти на сайтах інтернет-магазинів, це знизить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі атаки хакерів;
- якщо ви втратили або ви вкрали, негайно телефонуйте до банківської установи для її блокування.
Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) визначились із переліком важливих об'єктів платіжної інфраструктури країни у 2023 році. Розподіл проведено по-новому.