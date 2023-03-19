Как уберечь свою платежную карту: советы от Минреинтеграции

Платежные карты

Украинцам дали ценные советы по обеспечению безопасности своих платежных карт. Первый и, пожалуй, самый важный совет — не держите PIN-код карты вместе с самой картой.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Советы

не держите PIN-код карты вместе с самой картой. Это означает, что вы должны запомнить свой PIN-код наизусть, а не записывать его на бумаге или хранить в телефоне вместе с картой. Кроме того, не разглашайте свой PIN-код и CVV2-код никому, даже если этот запрос кажется вам законным;

никогда не давайте свои секретные коды ни банковским работникам, ни правоохранительным органам;

если вы меняете свой PIN-код, убедитесь, что это делается через проверенный банкомат, который расположен внутри отделения банка. Не пытайтесь менять свой код через внешний банкомат, так как это может быть небезопасно и привести к краже ваших данных;

чтобы защитить свои финансы от мошенников, установите суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. Это ограничит списание значительных сумм средств в случае мошенничества;

также подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету, чтобы отслеживать транзакции и своевременно отреагировать в случае неправомерных действий;

еще один важный совет — не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка;

вход осуществляйте только с собственных устройств, чтобы предотвратить возможные взломы и мошеннические действия;

избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов, это снизит вероятность того, что они будут похищены в случае хакерской атаки;

если вы потеряли или вам украли, немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.



Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) определились с перечнем важных объектов платежной инфраструктуры страны в 2023 году. Распределение проведено по-новому.