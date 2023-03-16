НБУ назвал системно важные платежные системы страны
В Национальном банке Украины (НБУ) определились с перечнем важных объектов платежной инфраструктуры страны в 2023 году. Распределение проведено по-новому.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Какие сейчас важные платежные системы
Как отмечается, единственной системно важной системой по-прежнему является система электронных платежей Национального банка.
Среди категорий важных:
- Mastercard, Mastercard International Incorporated, США;
- Visa, Visa International Service Association, США;
- NovaPay, ООО "НоваПэй", Украина;
- "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина;
- "Почтовый перевод", АО "Укрпочта", Украина.
Также впервые определили важных участников платежных систем:
- ПриватБанк (СЭП НБУ, Mastercard, Visa);
- ФК "Контрактовый дом" ("Финансовый мир");
- "Универсальные платежные решения" ("Финансовый мир").
Кроме того, регулятор составил список важнейших операторов услуг платежной инфраструктуры. В него входят "Украинский процессинговый центр", "Эйси диски процессинг" и "ТАС Линк".
В НБУ отмечают, что к указанным объектам установлены усиленные требования к управлению и организации деятельности, доступу и участию в платежной системе, системе управления рисками, а также обеспечению киберустойчивости.
Ранее Нацбанк делил платежные системы на системно важные, социально важные и важные, однако обновленное законодательство о платежных услугах в августе 2022 года изменило порядок.
Что еще стоит знать
Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.
Также объем наличных в обращении в феврале сократился на 2,4%, до 627,985 млрд гривен. С начала 2023 года уменьшился на 5,7%, в январе было зафиксировано 666,073 млрд. гривен.