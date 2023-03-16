НБУ назвал системно важные платежные системы страны

Впервые распределение произвели по обновленному механизму

В Национальном банке Украины (НБУ) определились с перечнем важных объектов платежной инфраструктуры страны в 2023 году. Распределение проведено по-новому.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие сейчас важные платежные системы

Как отмечается, единственной системно важной системой по-прежнему является система электронных платежей Национального банка.

Среди категорий важных:

Mastercard, Mastercard International Incorporated, США;

Visa, Visa International Service Association, США;

NovaPay, ООО "НоваПэй", Украина;

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина;

"Почтовый перевод", АО "Укрпочта", Украина.

Также впервые определили важных участников платежных систем:

ПриватБанк (СЭП НБУ, Mastercard, Visa);

ФК "Контрактовый дом" ("Финансовый мир");

"Универсальные платежные решения" ("Финансовый мир").

Кроме того, регулятор составил список важнейших операторов услуг платежной инфраструктуры. В него входят "Украинский процессинговый центр", "Эйси диски процессинг" и "ТАС Линк".

В НБУ отмечают, что к указанным объектам установлены усиленные требования к управлению и организации деятельности, доступу и участию в платежной системе, системе управления рисками, а также обеспечению киберустойчивости.

Ранее Нацбанк делил платежные системы на системно важные, социально важные и важные, однако обновленное законодательство о платежных услугах в августе 2022 года изменило порядок.

Что еще стоит знать

Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

Также объем наличных в обращении в феврале сократился на 2,4%, до 627,985 млрд гривен. С начала 2023 года уменьшился на 5,7%, в январе было зафиксировано 666,073 млрд. гривен.