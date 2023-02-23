Як змінилась фінансова система України з початку війни: дослідження

В умовах повномасштабної війни в Україні продовжуються реформи

Навіть в умовах повномасштабної війни в Україні продовжуються реформи. Зокрема, в 2022 році було ухвалено декілька важливих законів, які стосуються фінансової сфери.

Про це йдеться в дослідженні аналітичної платформи "Вокс Україна".

Законодавчі зміни

Найвище експерти оцінили закон про фінансові послуги і фінансові компанії. Цей документ продовжує реформу 2020 року, внаслідок якої Національний банк став регулятором небанківських установ (реформа "спліт"). Закон, серед іншого, істотно полегшує процедуру ліцензування та виходу на ринок для небанківських фінустанов; дозволяє їм додатково до основного виду діяльності займатися іншим, а частину послуг віддавати на аутсорс. Для звичайних споживачів цей закон важливий тим, що відтепер усі небанківські установи будуть зобов’язані, як і банки, повідомляти повну інформацію про свої послуги, а це знизить можливості для махінацій з відсотковими ставками та комісіями та введення клієнтів в оману.

Інша довгоочікувана подія — закон про приєднання державного Ощадбанку до загальної системи гарантування вкладів. Раніше Ощадбанк гарантував клієнтам повне повернення суми на депозитах у разі його виведення з ринку.

Це збільшувало привабливість цього банку для клієнтів порівняно з іншими, а відтак викривлювало конкуренцію на банківському ринку. Однак тепер Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів фізосіб та почне сплачувати до нього відрахування. Це дозволить підвищити стійкість Фонду. Клієнти банку, в свою чергу, отримають перехідний період після завершення війни: впродовж нього сума вкладу, яка перевищує граничну для гарантування Фондом, гарантуватиметься державою. При цьому під час війни вклади гарантуються в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни. Так, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.

Також Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни. Так, ринок праці України зазнав серйозного удару під час війни. На початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її. Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Окрім того, Новини.LIVE писали про те, як рік війни позначився на державних фінансах України.

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Про українські реформи під час війни читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

