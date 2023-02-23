Как изменилась финансовая система Украины с начала войны: исследование

В условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы

Даже в условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы. В частности, в 2022 году было принято несколько важных законов, касающихся финансовой сферы.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Законодательные изменения

Эксперты высоко оценили закон о финансовых услугах и финансовых компаниях. Этот документ продолжает реформу 2020 года, в результате которой Национальный банк стал регулятором небанковских учреждений (реформа "сплит"). Закон, среди прочего, существенно облегчает процедуру лицензирования и выхода на рынок для небанковских финучреждений; позволяет им вдобавок к основному виду деятельности заниматься другой, а часть услуг отдавать на аутсорс. Для обычных потребителей этот закон важен тем, что отныне все небанковские учреждения будут обязаны, как и банки, сообщать полную информацию о своих услугах, что снизит возможности для махинаций с процентными ставками и комиссиями и введения клиентов в заблуждение.

Другое долгожданное событие — закон о присоединении государственного Ощадбанка к общей системе гарантирования вкладов. Ранее Ощадбанк гарантировал клиентам полный возврат суммы на депозитах в случае вывода банка с рынка.

Это увеличивало привлекательность этого банка для клиентов по сравнению с другими, но вместе с тем искажало конкуренцию на банковском рынке. Однако теперь Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов физлиц и начнет оплачивать отчисления. Это позволит повысить устойчивость фонда. Клиенты банка, в свою очередь, получат переходный период после завершения войны: в течение этого периода сумма вклада, превышающая предельную для гарантирования Фондом, будет гарантироваться государством. При этом во время войны вклады гарантируются в полном объеме.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Так, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Также Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или потери сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как год войны отразился на государственных финансах Украины.

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Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE