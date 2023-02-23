Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Как изменилась финансовая система Украины с начала войны: исследование arrow

Как изменилась финансовая система Украины с начала войны: исследование

23 февраля 2023 21:13
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
В условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Даже в условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы. В частности, в 2022 году было принято несколько важных законов, касающихся финансовой сферы.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Читайте также:

Законодательные изменения

Эксперты высоко оценили закон о финансовых услугах и финансовых компаниях. Этот документ продолжает реформу 2020 года, в результате которой Национальный банк стал регулятором небанковских учреждений (реформа "сплит"). Закон, среди прочего, существенно облегчает процедуру лицензирования и выхода на рынок для небанковских финучреждений; позволяет им вдобавок к основному виду деятельности заниматься другой, а часть услуг отдавать на аутсорс. Для обычных потребителей этот закон важен тем, что отныне все небанковские учреждения будут обязаны, как и банки, сообщать полную информацию о своих услугах, что снизит возможности для махинаций с процентными ставками и комиссиями и введения клиентов в заблуждение.

Другое долгожданное событие — закон о присоединении государственного Ощадбанка к общей системе гарантирования вкладов. Ранее Ощадбанк гарантировал клиентам полный возврат суммы на депозитах в случае вывода банка с рынка.

Это увеличивало привлекательность этого банка для клиентов по сравнению с другими, но вместе с тем искажало конкуренцию на банковском рынке. Однако теперь Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов физлиц и начнет оплачивать отчисления. Это позволит повысить устойчивость фонда. Клиенты банка, в свою очередь, получат переходный период после завершения войны: в течение этого периода сумма вклада, превышающая предельную для гарантирования Фондом, будет гарантироваться государством. При этом во время войны вклады гарантируются в полном объеме.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Так, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Также Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или потери сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как год войны отразился на государственных финансах Украины.
---
Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

21:42 Авария поезда с химикатами в США: экипаж был предупрежден о поломке транспорта

21:37 От Украины в еврокубках осталось на одну команду меньше: кто вылетел

21:34 Война не помешала внедрению налоговых реформ в Украине: исследование

21:33 В Крыму подорвали часть железной дороги, — СМИ

21:30 От морозов к потеплению: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

21:10 Украинские веб-ресурсы подверглись кибератаке со стороны рф

21:04 В ЕС почти согласовали десятый пакет санкций против россии, — CNN

20:58 Стартовые составы на матч "Ренн" — "Шахтер": "горняки" могут выйти в 1/8 Лиги Европы

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

Новина з відео

20:51 Джонсон представит свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

Новина з відео

20:15 Послал за российским кораблем и устроил бойкот: латвийский депутат обругал делегацию рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Новина з відео

16:10 К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Актуальное по теме

None 23 Февраль 21:43

Авария поезда с химикатами в США: экипаж был предупрежден о поломке транспорта

None 23 Февраль 21:37

От Украины в еврокубках осталось на одну команду меньше: кто вылетел

None 23 Февраль 21:32

Война не помешала внедрению налоговых реформ в Украине: исследование

None 23 Февраль 21:30

В Крыму подорвали часть железной дороги, — СМИ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB