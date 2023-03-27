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Як змінить держбюджет розблокування морських портів в Україні: дослідження ФРУ

27 березня 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Морський порт
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розблокування експорту з морських портів може забезпечити Україні зростання ВВП на 10% і призвести до збільшення податкових надходжень на 135 млрд. гривень, а також відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Про це свідчить дослідження Федерації роботодавців України (ФРУ).

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Згідно з дослідженням, повне розблокування портів принесе країні 10% ВВП, $18 млрд валютних надходжень і 135 млрд грн податкових надходжень на рік, а також дозволить створити 0,5 млн робочих місць і знизити вартість логістики. Це також дозволить відновити морський імпорт вугілля для стабільного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

Поки Україна втрачає понад 60% товарообігу через блокування портів, росія збільшує свій товарообіг через порти. У 2022 році росія перевезла понад 250 млн тонн товарів, що майже на 3% більше, ніж роком раніше.

Позитивний ефект розблокування портів відчують і міжнародні партнери України. Відновлення економіки дозволить країні збільшити внутрішнє фінансування військових витрат, а світовим країнам — нарощувати імпорт товарів із високою доданою вартістю в Україну.

До того ж зниження економічного тиску на країни, які приймають українських біженців, стане можливим завдяки створенню нових робочих місць.

Для розблокування вільного судноплавства в Чорному морі Україна має співпрацювати з ООН, Туреччиною, Міжнародною морською організацією та іншими міжнародними партнерами, домагаючись скоординованого тиску санкцій на противника.

Нагадаємо, що в Організації Об'єднаних Націй (ООН) оголосили рішення щодо продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої закінчився 18 березня 2023 року.

Також ми писали, що офіційно термін дії "зернової угоди" минув 18 березня. Втім, долю роботи чорноморського коридору все ще не вирішено. Пропозиція рф вдвічі скоротити термін домовленостей обмежує кількість контрактів.

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