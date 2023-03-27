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Как изменит госбюджет разблокировка морских портов в Украине: исследование ФРУ

27 марта 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Морской порт
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Разблокировка экспорта из морских портов может обеспечить Украине рост ВВП на 10% и привести к увеличению налоговых поступлений на 135 млрд гривен, а также восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Об этом свидетельствует исследование Федерации работодателей Украины (ФРУ).

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Экспорт из морских портов

Согласно исследованию, полная разблокировка портов принесет стране 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки и 135 млрд грн налоговых поступлений в год, а также позволит создать 0,5 млн рабочих мест и снизить стоимость логистики. Это также позволит возобновить морской импорт угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг.

Пока Украина теряет более 60% товарооборота из-за блокировки портов, рф увеличивает свой товарооборот через порты. В 2022 году россия перевезла более 250 млн тонн товаров, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

Положительный эффект от разблокирования портов ощутят и международные партнеры Украины. Восстановление экономики позволит стране увеличить внутреннее финансирование военных расходов, а мировым странам — наращивать импорт товаров с высокой добавленной стоимостью в Украину. 

К тому же, снижение экономического давления на страны, принимающие украинских беженцев, станет возможным благодаря созданию новых рабочих мест.

Для разблокировки свободного судоходства в Черном море Украина должна сотрудничать с ООН, Турцией, Международной морской организацией и другими международными партнерами, добиваясь скоординированного санкционного давления на противника.

Напомним, что в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение о продлении экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Также мы писали, что официально срок действия "зернового соглашения" истек 18 марта. Впрочем, судьба работы черноморского коридора все еще не решена. Предложение россии вдвое уменьшить срок договоренностей ограничивает количество контрактов.

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