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Зерновая инициатива: в ООН сделали важное заявление по экспорту украинского зерна

19 марта 2023 09:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зерновая инициатива — в ООН сделали важное заявление по экспорту украинского зерна
Срок действия "зернового соглашения" закончился 18 марта
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение о продлении экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Об этом говорится на сайте организации.

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Решение по "зерновой инициативе"

Как отмечается, черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля прошлого года, была продлена. По этому соглашению предусматривается установление безопасного судоходства для экспорта зерна и связанных с ним продовольствия и удобрений, в том числе аммиака, из нескольких украинских морских портов.

В ООН напоминают, что с начала действия соглашения Украина доставила около 25 млн тонн агропродукции в 45 стран мира. Это способствовало снижению цен на продовольствие и стабилизации мировых рынков.

В организации не уточнили, до какого числа продлили "зерновой договор".

Больше о работе "зернового соглашения"

Зерновое соглашение было согласовано россией и Украиной 22 июля 2022 года с участием Турции и ООН. Оно предполагало открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум россии и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Первоначально операция была рассчитана на срок до 18 ноября, ее продлили на 120 дней, до 18 марта.

Украина понесла потери из-за преднамеренных действий инспекторов россии в январе, когда экспорт "зерновым коридором" уменьшился на 25% по сравнению с декабрем. Инспекторы задерживали суда в Босфоре, что привело к критически низкому показателю выхода судов из портов — всего 2-3 в сутки, и это продолжилось и в феврале.

В рамках "зерновой инициативы" в феврале провели вдвое меньше инспекций, чем было запланировано. Ситуация остается напряженной, и власти стремятся решать эту проблему путем взаимодействия с международными партнерами.

Что еще известно

Напомним, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, россия согласилась только на этот срок.

Ранее вице-премьер-министр восстановления сообщал, что действие "зерновой инициативы" продлят на четыре месяца.

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