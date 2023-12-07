Як зробити квартиру більш привабливою для орендарів — корисні поради

Показ квартири орендарям. Фото: Нерухомі

Рівень попиту на квартиру безпосередньо залежить від привабливості оголошення на сайті. Вирішальне значення має якість представлених фотографій та інформація, яку власник додав у текстовий опис житла. Збільшення привабливості вашої нерухомості призведе до покращення привабливості оголошення, що в свою чергу приверне більше уваги потенційних орендарів.

Про це повідомляє Doba.ua.

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Оновлення інтер'єру

Якщо ваш ремонт у квартирі вже застарів, ймовірно, попит на неї на ринку буде обмеженим. Тому важливо оновити інтер'єр згідно з сучасними тенденціями. Якщо вам не по кишені повноцінний ремонт, то розгляньте можливість заміни окремих деталей, які принесуть свіжість у приміщення. Розгляньте такі опції як:

Заміна штор;

Оновлення постільної білизни;

Заміна подушок;

Оновлення дзеркал.

Пройдіться по всій квартирі, перевірте, що потребує покращень, фарбування чи приклеювання.

Апгрейд меблів

Старі меблі, особливо якщо вони вже відслужили свій термін, можуть відлякувати орендарів. Розгляньте можливість їх заміни, особливо якщо це меблі, які залишилися ще з радянських часів. Інвестиції в сучасні, хоча й недорогі, меблі можуть значно покращити враження та зробити квартиру більш привабливою.

Оптимізація простору та створення затишку

Створення комфортного простору може бути досягнуте шляхом використання різноманітних декоративних елементів:

Розміщення кімнатних рослин;

Використання декоративних подушок і пледів;

Додавання книг та дзеркал;

Створення атмосфери за допомогою свічок.

Не забувайте про запах, який може створювати приємну атмосферу. Використання аромадифузорів з легким ароматом цитрусових, квітів чи свіжопеченого хліба може покращити враження від приміщення.

Підтримання чистоти

Чистота завжди сприяє позитивному враженню. Навіть якщо ремонт не є свіжим, чистота зможе компенсувати це в поглядах орендарів. Регулярне прибирання допомагає зберігати квартиру в належному стані.

Обладнання технікою

Більшість орендарів бажають одразу мати все необхідне для комфортного проживання. Розгляньте можливість обладнання квартири пральною машиною, праскою, феном, мікрохвильовою піччю та електрочайником. Важливо враховувати, що це робить квартиру готовою для миттєвого заселення.

Забезпечення якісного інтернет-з'єднання

В сучасному світі багато людей вважають наявність якісного інтернет-з'єднання однією з ключових переваг. Впевніться, що у вас є надійне і швидке підключення до Інтернету, оскільки відсутність цього може суттєво вплинути на попит на вашу квартиру.

Нагадаємо, в Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.