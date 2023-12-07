Как сделать квартиру более привлекательной для арендаторов — полезные советы

Показ квартир арендаторам. Фото: Нерухоми

Уровень спроса на квартиру напрямую зависит от привлекательности объявления на сайте. Решающее значение имеет качество представленных фотографий и информация, которую владелец включил в описание жилья. Увеличение привлекательности вашей недвижимости приведет к улучшению привлекательности объявления, что, в свою очередь, привлечет больше внимания потенциальных арендаторов.

Об этом сообщает Doba.ua.

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Обновление интерьера

Если ваш ремонт в квартире уже устарел, возможно, спрос на нее на рынке будет ограниченным. Поэтому важно обновить интерьер в соответствии с современными тенденциями. Если вам не по карману полноценный ремонт, то рассмотрите возможность замены отдельных деталей, которые принесут свежесть в помещение. Рассмотрите такие опции как:

Замена штор;

Обновление постельного белья;

Замена подушек;

Обновление зеркал.

Пройдитесь по всей квартире, проверьте, что требует улучшений, окрашивания или приклеивания.

Апгрейд мебели

Старая мебель, особенно если она уже отслужила свой срок, может отпугивать арендаторов. Рассмотрите возможность их замены, особенно если это мебель, которая осталась еще с советских времен. Инвестиции в современную, хотя и недорогую, мебель могут значительно улучшить впечатление и сделать квартиру более привлекательной.

Оптимизация пространства и создание уюта

Создание комфортного пространства может быть достигнуто путем использования различных декоративных элементов:

Размещение комнатных растений;

использование декоративных подушек и пледов;

Добавление книг и зеркал;

Создание атмосферы с помощью свечей.

Не забывайте о запахе, который может создавать приятную атмосферу. Использование аромадифузоров с легким ароматом цитрусовых, цветов или свежевыпеченного хлеба может улучшить впечатление от помещения.

Поддержание чистоты

Чистота всегда способствует положительному впечатлению. Даже если ремонт не свежий, чистота сможет компенсировать это во взглядах арендаторов. Регулярная уборка помогает хранить квартиру в надлежащем состоянии.

Оборудование техникой

Большинство арендаторов желают сразу иметь все необходимое для комфортного проживания. Рассмотрите возможность оборудования квартиры стиральной машиной, утюгом, феном, микроволновкой и электрочайником. Важно учитывать, что это делает квартиру готовой для сиюминутного заселения.

Обеспечение качественного интернет-соединения

В современном мире многие считают наличие качественного интернет-соединения одним из ключевых преимуществ. Убедитесь, что у вас есть надежное и быстрое подключение к Интернету, поскольку отсутствие этого может оказать существенное влияние на спрос на вашу квартиру.

Напомним, в Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка за аренду временного дома.