На скільки здорожчала комуналка в Україні за рік — дані Держстату

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тарифи на комуналку в Україні квітня 2023 року до квітня 2024 року збільшилися на 12,9%. Проте ціни на деякі послуги за цей період не підвищували.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики.

Читайте також:

На скільки здорожчала комуналка за рік

Найбільше в Україні зросли тарифи на електроенергію — минулого року ця послуга коштувала на 69,7% дешевше. При цьому вартість деяких послуг залишилася без змін.

Зазначається, що деякі послуги незначно зросли:

тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;

тариф на утримання та ремонт житла подорожчав на 3,2%;

прибирання сміття — на 1,6%.

Водночас тарифи на водопостачання, водовідведення, природний газ, гарячу воду та опалення залишились без змін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. В Кабінеті міністрів Україні наразі тривають активні обговорення про підвищення цін на електроенергію для населення.

Ми також писали, що клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз" дозволили платити менше за спожитий природний газ. За дотримання певних умов — рахунок за блакитне паливо отримає знижку.