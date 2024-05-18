На сколько подорожала коммуналка в Украине за год — данные Госстата

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тарифы на коммуналку в Украине в апреле 2023 года к апрелю 2024 года увеличились на 12,9%. Тем не менее, цены на некоторые услуги за этот период не повышали.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики.

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Больше всего в Украине выросли тарифы на электроэнергию – в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле. При этом стоимость некоторых услуг осталась без изменений.

Некоторые услуги незначительно выросли:

тариф на услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%;

тариф на содержание и ремонт жилья подорожал на 3,2%;

уборка мусора — на 1,6%.

В то же время, тарифы на водоснабжение, водоотвод, природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на свет, вероятно, возрастут уже с 1 июня. В Кабинете министров Украины продолжаются активные обсуждения о повышении цен на электроэнергию для населения.

Мы также писали, что клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз" разрешили платить меньше за потребленный природный газ. При соблюдении определенных условий счет за голубое топливо получит скидку.