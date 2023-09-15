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Які 25 копійок можна продати за чималі гроші: як розпізнати монету

15 вересня 2023 11:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Які 25 копійок можна продати за чималі гроші: як розпізнати монету
Українські монети номіналом 25 копійок. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монети номіналом 25 копійок. Відтак, за п'ять-сім тисяч гривень можна продати монету 1992 року різновидом 5.1Даг.

Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки".  

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Як розпізнати унікальну монету

Розпізнати монету номіналом 25 копійок 1992 року можна за декількома особливостями:

  • середній зуб тризуба — він округлий та товстий;
  • хвостик букви "Ї" — знизу він торкається букви "Н";
  • гроно №2 — воно у формі тупокутного трикутника;
  • гурт — гладкий, без насічок.
монета 25 копійок
Особливості розпізнавання монет. Фото: "Монети-ягідки"

За якою ціною можна продати чи придбати такі монети

Експерти розповідають, що монету номіналом 25 копійок 1992 року різновиду  5.1Даг можна продати за п'ять-сім тисяч гривень. 

А от 25 копійок 1992 року різновиду 4 БАМ можна продати за три-п'ять тисяч грн. Цю монету можна впізнати за опуклим щитом і втисненим в нього тризубом на реверсі. За словами фахівців, це дуже рідкісний різновид монети і нумізмати називають його "Англійський чекан".

"Монета виготовлена з помилкою. У неї на аверсі випуклий щит і вдавлений тризуб. Помилка сталася через те, що під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод", — розповідають експерти. 

монета 25 копійок
Особливості розпізнавання монет. Фото: "Монети-ягідки"

Також за немалі гроші можна продати монету номіналом 25 копійок 2003 року різновиду 1 ЕАм. За неї виручать до двох тисяч гривень. Це рідкісна монета, яка карбувалась для річного набору НБУ.

монета 25 копійок
Монета 25 копійок 2003 року. Фото: "Монети-ягідки"

Нагадаємо, нещодавно фахівці розповіли, що за різновид однієї з монет номіналом 10 копійок можна вторгувати 13 тисяч гривень.

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